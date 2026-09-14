Disponibili le cover per iPhone 18 Pro e Pro Max su Amazon: ecco un pratico riepilogo

Apple ha da poco annunciato i nuovi smartphone iPhone 18 Pro e 18 Pro Max. Per l'occasione, abbiamo voluto includere una selezione di cover, sia ufficiali che di fornitori terzi, affinché tu possa scegliere la versione più adatta alle tue preferenze ed esigenze.
Cover ufficiali MagSafe
Di seguito troverai un riepilogo delle principali custodie ufficiali di Apple, in diversi materiali e colori. Specifichiamo che in questo caso le cover sono spedite e vendute da Amazon UK, quindi dovrai attendere diversi giorni prima di riceverle. Aggiorneremo l'articolo se dovessero esserci cambiamenti in merito.
Custodie in tessuto TechWoven per iPhone 18 Pro
Se sei interessato alle seguenti opzioni, basterà cliccare sui box sottostanti e scegliere la tua colorazione preferita:
Custodie in silicone per iPhone 18 Pro
Queste cover sono più semplici e in silicone, con tonalità uniformi:
Custodie in tessuto TechWoven per iPhone 18 Pro Max
Ecco invece le custodie ufficiali per il modello 18 Pro Max. Specifichiamo che le tempistiche di consegna potrebbero subire variazioni.
Custodie in silicone per iPhone 18 Pro Max
Cover di altri fornitori
Di seguito, invece, potrai trovare altri prodotti non ufficiali: Di seguito invece le opzioni per iPhone 18 Pro Max: Nel frattempo, puoi scoprire tutte le caratteristiche dei nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max nel nostro articolo dedicato.