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Disponibili le cover per iPhone 18 Pro e Pro Max su Amazon: ecco un pratico riepilogo

Tra le proposte di Amazon troviamo anche le cover per i nuovi smartphone iPhone 18 Pro e Pro Max. Abbiamo incluso una serie di opzioni che ti permetteranno di selezionare la tua variante preferita.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/09/2026
Cover per iPhone 18 Pro e Pro Max

Apple ha da poco annunciato i nuovi smartphone iPhone 18 Pro e 18 Pro Max. Per l'occasione, abbiamo voluto includere una selezione di cover, sia ufficiali che di fornitori terzi, affinché tu possa scegliere la versione più adatta alle tue preferenze ed esigenze.

Cover ufficiali MagSafe

Di seguito troverai un riepilogo delle principali custodie ufficiali di Apple, in diversi materiali e colori. Specifichiamo che in questo caso le cover sono spedite e vendute da Amazon UK, quindi dovrai attendere diversi giorni prima di riceverle. Aggiorneremo l'articolo se dovessero esserci cambiamenti in merito.

Custodie in tessuto TechWoven per iPhone 18 Pro

Se sei interessato alle seguenti opzioni, basterà cliccare sui box sottostanti e scegliere la tua colorazione preferita:

Custodie in silicone per iPhone 18 Pro

Queste cover sono più semplici e in silicone, con tonalità uniformi:

Custodie in tessuto TechWoven per iPhone 18 Pro Max

Ecco invece le custodie ufficiali per il modello 18 Pro Max. Specifichiamo che le tempistiche di consegna potrebbero subire variazioni.

Custodie in silicone per iPhone 18 Pro Max

Da iPhone 17 Pro a iPhone 18 Pro conviene davvero cambiare? Le differenze che contano Da iPhone 17 Pro a iPhone 18 Pro conviene davvero cambiare? Le differenze che contano

Cover di altri fornitori

Di seguito, invece, potrai trovare altri prodotti non ufficiali: Di seguito invece le opzioni per iPhone 18 Pro Max: Nel frattempo, puoi scoprire tutte le caratteristiche dei nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max nel nostro articolo dedicato.

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