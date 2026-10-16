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Beast of Reincarnation non riceverà più aggiornamenti maggiori a due mesi dal lancio: ultima patch annunciata

Lo studio celebre per Pokémon annuncia la fine della fase di supporto intensivo post-lancio per l'action RPG pubblicato ad agosto, confermando comunque l'assistenza per eventuali problematiche critiche.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/10/2026
Beast of Reincarnation
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Beast of Reincarnation, il recente progetto con cui Game Freak ha cercato di esplorare rotte inedite al di fuori dello storico franchise di Pokémon, si appresta a concludere la propria fase di supporto post-lancio. A pochi mesi dal debutto su console e PC, la software house giapponese ha infatti comunicato che l'attuale piano di aggiornamenti frequenti è ormai giunto alle battute conclusive.

La patch del 19 ottobre e il comunicato ufficiale dello studio

Attraverso una dichiarazione condivisa su Twitter (tradotta dal giapponese), la compagnia ha annunciato che la prossima patch, provvisoriamente pianificata per il 19 ottobre (con data definitiva ancora suscettibile di variazioni), rappresenterà l'ultimo tassello di questa tornata di interventi post-pubblicazione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"Desideriamo comunicarvi che l'attuale ciclo di aggiornamenti post-lancio è ormai giunto al termine. La nostra prossima patch, attualmente programmata per il 19 ottobre (data finale da confermare), costituirà l'aggiornamento conclusivo di questa fase di supporto principale post-lancio."

"Anche se i frequenti aggiornamenti volgono al termine, qualora abbiate riflessioni, feedback o problemi da segnalare, vi invitiamo a contattarci o ad aprire un ticket di assistenza tramite il sito di supporto di Fictions."

Accoglienza e supporto futuro per i bug critici

L'uscita del gioco ha segnato un importante cambio di passo per Game Freak, realtà da sempre associata nell'immaginario collettivo quasi unicamente all'universo di Pikachu e compagni. Approdato sul mercato lo scorso 4 agosto, Beast of Reincarnation ha tuttavia ricevuto un'accoglienza tiepida: l'aggregatore Metacritic evidenzia un metascore di 71/100 assegnato dalla critica internazionale e uno User Score fermo a una media di 6.2.

Beast of Reincarnation, la patch 1.0.12 rende quasi tutti i filmati saltabili e corregge diversi problemi Beast of Reincarnation, la patch 1.0.12 rende quasi tutti i filmati saltabili e corregge diversi problemi

La conclusione del ciclo di aggiornamenti non deve comunque essere interpretata come un abbandono repentino o preoccupante. Si tratta più semplicemente dell'esaurimento della tabella di marcia dedicata alle patch maggiori, con lo studio che rimarrà vigile per garantire interventi correttivi e assistenza tecnica mirata qualora dovessero emergere problematiche o anomalie gravi.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Beast of Reincarnation.

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