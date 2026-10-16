Beast of Reincarnation non riceverà più aggiornamenti maggiori a due mesi dal lancio: ultima patch annunciata

Beast of Reincarnation, il recente progetto con cui Game Freak ha cercato di esplorare rotte inedite al di fuori dello storico franchise di Pokémon, si appresta a concludere la propria fase di supporto post-lancio. A pochi mesi dal debutto su console e PC, la software house giapponese ha infatti comunicato che l'attuale piano di aggiornamenti frequenti è ormai giunto alle battute conclusive.