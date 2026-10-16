The Legend of Zelda: Ocarina of Time mostra Dark Link per la prima volta in un trailer

È un montaggio di sequenze che serve a mettere in evidenza anche la varietà di ambientazioni, situazioni e toni che caratterizza il gioco, così come la versione originale, mostrando come Link possa trovarsi alle prese anche con momenti alquanto oscuri.

Il video ha un tono decisamente più oscuro rispetto ai materiali visti finora e si concentra su alcuni nemici inquietanti, che pongono sfide particolarmente impegnative per il protagonista, a partire da Ganondorf che apre il trailer suonando l'organo.

I lati oscuri di Ocarina of Time

Oltre a Ganondorf, il cattivo storico della serie che si mostra con il suo nuovo look rifatto per l'occasione e il gusto per le entrate in scena teatrali, abbiamo modo di vedere anche altri nemici e momenti di scontri vari all'interno della storia di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Non solo, a un certo punto, intorno agli 0:15 secondi, possiamo dare una prima occhiata anche al Dark Link ricostruito in questo remake, sebbene sia visibile solo per un tempo brevissimo.

Si tratta di un doppelgänger oscuro che compare a più riprese nella serie The Legend of Zelda, sebbene la sua identità e natura non venga mai approfondita più di tanto, cosa che forse lo rende ancora più affascinante e inquietante.

In Ocarina of Time, come in altri casi, rappresenta una notevole sfida, essendo di fatto un riflesso oscuro del protagonista, in grado di metterlo alla prova in quanto dotato delle stesse capacità e dunque da sconfiggere usando l'astuzia e superando sé stessi.

Non manca molto ormai all'arrivo di questo atteso remake per Nintendo Switch 2, considerando che la data di uscita è fissata per il 5 novembre. Nel frattempo ne abbiamo visto il trailer panoramico e abbiamo saputo che tra le nuove dinamiche sono presenti anche i "Pensieri di Navi".