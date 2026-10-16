Metroid Prime 4: Beyond è in promozione su Amazon, puoi acquistarlo a prezzo scontato del 21%

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di acquistare in offerta Metroid Prime 4: Beyond, l'offerta prevede uno sconto attivo del 21% per un costo totale e finale di 54,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal "bottone" qui in basso: Metroid Prime 4: Beyond segna il ritorno della celebre saga d'azione in prima persona con una nuova avventura che porta Samus Aran sul pianeta Viewros. L'esplorazione si sviluppa attraverso diverse regioni, alternando combattimenti, enigmi ambientali e la ricerca di indizi utili per proseguire. L'interfaccia riproduce l'interno del casco della protagonista, mentre il visore di scansione permette di analizzare oggetti, strutture e forme di vita.
Ulteriori dettagli sul gioco
Tra le meccaniche di gioco figura una funzione di aggancio che consente a Samus di mantenere la mira su un nemico mentre gli gira intorno o di interagire con determinati elementi dello scenario. Quando assume la forma di Morfosfera, trasformando la propria tuta in una sfera corazzata, la visuale passa invece alla terza persona.
Una delle novità principali è rappresentata dai poteri psichici, che permettono di attivare meccanismi speciali e controllare la traiettoria di alcuni colpi diretti agli avversari. Le diverse regioni sono collegate da una vasta area desertica, utilizzata come snodo centrale e attraversabile a bordo della motocicletta Vi-O-La. Qui la nostra recensione.