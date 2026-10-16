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Whale Life Simulator simula gli spenditori problematici dei free-to-play

È disponibile su Steam la demo gratuita di Whale Life Simulator, un simulatore di vita che mette nei panni di un giocatore che spende cifre ingenti nei giochi online.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/10/2026
Uno dei personaggi di Whale Life Simulator

Whale Life Simulator ha una demo gratuita, già disponibile su Steam. Il titolo propone un'idea insolita: simulare la vita di una cosiddetta balena, termine che nel gergo dei giochi online indica chi spende somme enormi, solitamente nei titoli free-to-play o affini. Gli sviluppatori lo descrivono come una figura disprezzata per lo spreco di denaro, ma al tempo stesso oggetto di ammirazione per la ricchezza che mostra.

Il gioco

Il gioco è diviso in due fasi. Nella prima il giocatore esplora una città in 3D e cerca di guadagnare denaro, scegliendo tra diversi tipi di lavoro part-time oppure avviando una propria attività, da far crescere assumendo dipendenti competenti per aumentare i profitti. Nella seconda, quel denaro viene speso in un gioco online ricreato all'interno del gioco stesso: si fa gacha per collezionare personaggi potenti, si costruisce il proprio account, si scalano le classifiche e si partecipa a eventi insieme ad alleati contro nemici molto forti.

Chi vuole guadagnare, avvertono gli autori, avrà bisogno di una strategia. Bisogna decidere quali statistiche migliorare, quali abilità Perk sbloccare e qual è il modo più efficace per fare soldi. Le scelte, spiegano, determineranno la vita della balena.

La demo

La demo copre i primi sette giorni di gioco, ma con alcune limitazioni. Alcune abilità Perk non possono essere apprese e la progressione in certi minigiochi è ridotta. Sul fronte online sono bloccate alcune funzioni, tra cui la creazione di un'alleanza, l'aumento dell'affinità con altri giocatori tramite chat private e l'invito di altri utenti nella propria alleanza. Un dettaglio importante riguarda i salvataggi: progressi e dati della demo non possono essere trasferiti nella versione completa.

Farming Simulator 25: l'aggiornamento gratuito n. 7. riempie il gioco di mezzi Sola Farming Simulator 25: l'aggiornamento gratuito n. 7. riempie il gioco di mezzi Sola

Per chi vorrà andare oltre, la versione finale offrirà più modi per guadagnare, una maggiore varietà di eventi e le battaglie SvS (Server vs. Server), in cui interi server si sfidano tra loro. Per restare aggiornati sull'uscita, gli sviluppatori suggeriscono di aggiungere il gioco alla lista dei desideri su Steam.

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