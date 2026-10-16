Whale Life Simulator simula gli spenditori problematici dei free-to-play

Whale Life Simulator ha una demo gratuita , già disponibile su Steam . Il titolo propone un'idea insolita: simulare la vita di una cosiddetta balena, termine che nel gergo dei giochi online indica chi spende somme enormi, solitamente nei titoli free-to-play o affini. Gli sviluppatori lo descrivono come una figura disprezzata per lo spreco di denaro, ma al tempo stesso oggetto di ammirazione per la ricchezza che mostra.

Il gioco

Il gioco è diviso in due fasi. Nella prima il giocatore esplora una città in 3D e cerca di guadagnare denaro, scegliendo tra diversi tipi di lavoro part-time oppure avviando una propria attività, da far crescere assumendo dipendenti competenti per aumentare i profitti. Nella seconda, quel denaro viene speso in un gioco online ricreato all'interno del gioco stesso: si fa gacha per collezionare personaggi potenti, si costruisce il proprio account, si scalano le classifiche e si partecipa a eventi insieme ad alleati contro nemici molto forti.

Chi vuole guadagnare, avvertono gli autori, avrà bisogno di una strategia. Bisogna decidere quali statistiche migliorare, quali abilità Perk sbloccare e qual è il modo più efficace per fare soldi. Le scelte, spiegano, determineranno la vita della balena.