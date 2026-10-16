Le cuffie da gaming HyperX Cloud Mini sono scontate del 50%: acquistale (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sulle cuffie da gaming HyperX Cloud Mini: sconto attivo del 50% e costo finale d'acquisto di 24,99€ (1€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Le HyperX Cloud Mini Wireless sono cuffie da gaming con un design leggero e confortevole e funzionalità adatte all'utilizzo quotidiano. La connettività Bluetooth 5.3 consente di collegarle ai dispositivi compatibili con un raggio d'azione fino a 20 metri. In alternativa, è possibile utilizzare l'ingresso AUX da 3,5 mm per una connessione cablata.