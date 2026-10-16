Le cuffie da gaming HyperX Cloud Mini sono scontate del 50%: acquistale (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sulle cuffie da gaming HyperX Cloud Mini: sconto attivo del 50% e costo finale d'acquisto di 24,99€ (1€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Le HyperX Cloud Mini Wireless sono cuffie da gaming con un design leggero e confortevole e funzionalità adatte all'utilizzo quotidiano. La connettività Bluetooth 5.3 consente di collegarle ai dispositivi compatibili con un raggio d'azione fino a 20 metri. In alternativa, è possibile utilizzare l'ingresso AUX da 3,5 mm per una connessione cablata.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Uno degli aspetti distintivi è l'attenzione al volume d'ascolto: durante l'utilizzo tramite Bluetooth con la maggior parte dei dispositivi, le cuffie mantengono l'audio al di sotto degli 85 dB, una caratteristica pensata per favorire un'esperienza d'ascolto più sicura per i gamer più giovani. I comandi integrati direttamente sul padiglione permettono di regolare rapidamente il volume e disattivare il microfono.
Anche il comfort è al centro del progetto. L'archetto in plastica resistente è rivestito di memory foam, mentre i cuscinetti auricolari presentano una morbida copertura in similpelle premium.
La struttura è progettata per offrire una vestibilità confortevole anche durante le sessioni di gioco. Le HyperX Cloud Mini Wireless sono compatibili con numerose piattaforme, tra cui PC, Xbox, Nintendo Switch, Steam Deck, PS5, oltre a dispositivi mobili e Chromebook.