Mortal Shell II e The Sinking City 2 arrivano con il supporto DLSS 4.5, mentre Luminary debutta con RTX

La settimana porta con sé il debutto del supporto alle tecnologie NVIDIA RTX in due nuovi titoli, Mortal Shell II e The Sinking City 2, mentre Luminary è già disponibile in Early Access con diverse funzionalità dedicate alle schede GeForce RTX.
Mortal Shell II, sviluppato da Cold Symmetry e pubblicato da Playstack, amplia la formula dell'originale Souls-like introducendo combattimenti più dinamici e un sistema di armi maggiormente evoluto.
Il gioco è disponibile in anteprima per chi ha acquistato la Devout Edition, mentre il lancio ufficiale è fissato al 20 agosto. Sul fronte grafico, il titolo supporta DLSS 4.5 Super Resolution e Multi Frame Generation, oltre a riflessi ray tracing e illuminazione globale
Il DLSS 4.5 arriva anche su The Sinking City 2
The Sinking City 2, realizzato da Frogwares, conduce invece i giocatori nell'America degli anni Venti, all'interno della città di Arkham, reinterpretata in chiave lovecraftiana. Una devastante inondazione soprannaturale ha lasciato la città in rovina, popolata da orrori e individui sopravvissuti.
Il protagonista Calvin Rafferty, esperto di occultismo, dovrà attraversare le strade sommerse tentando di rimediare alle conseguenze delle proprie azioni. Il gioco è disponibile e offre DLSS 4.5 Super Resolution e Multi Frame Generation, con possibilità di passare al Dynamic Multi Frame Generation tramite l'app NVIDIA.
Il DLSS 4.5 e le tecnologie RTX anche in Luminary
Luminary è un ARPG fantasy sviluppato da Refractive Entertainment, un piccolo team composto da due persone. L'esperienza è pensata sia per il gioco individuale sia per la modalità cooperativa fino a tre giocatori, con progressione condivisa, esplorazione e combattimenti accessibili.
Il titolo è disponibile in Early Access con DLSS 4.5 Super Resolution, Multi Frame Generation, DLAA e illuminazione Lumen di Unreal Engine 5. Che cosa ne pensate di queste novità? Fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti.