Se volete immergervi in un gioco di ruolo dark fantasy a mondo aperto firmato dai veterani ex CD Projekt RED di Rebel Wolves, su Instant Gaming potete recuperare The Blood of Dawnwalker per PC (Steam) con una netta riduzione di prezzo . A fronte di un listino ufficiale di 70 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 43%, esponendo una base netta di 39,99 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto si fissa a 48,79 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 30% e vi garantisce un risparmio reale di 21,21 euro. Per riscattare la chiave digitale e aggiungerla alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui .

Trenta giorni per salvare la famiglia e doppia natura in Valle Sangora: l'opera Rebel Wolves su Steam

La vicenda vi trasporta nell'Europa del XIV secolo, tra le montagne isolazioniste di Valle Sangora, dove guerre incessanti e pestilenze hanno spinto i vampiri a emergere dalle ombre per reclamare il dominio sulle terre degli uomini. Il protagonista è Coen, un giovane trasformato in un Vesperale, creatura sospesa tra due mondi che conserva la propria natura umana sotto la luce del sole ma assume tratti vampirici al calare delle tenebre. Con la propria famiglia in grave pericolo, Coen ha a disposizione soltanto trenta giorni e trenta notti per portare a termine la sua missione in una struttura narrativa aperta: il tempo non scorre durante la libera esplorazione, ma avanza ogni volta che si affrontano missioni principali o decisioni cruciali, costringendo a valutare con attenzione chi aiutare e quali piste abbandonare.

Sul piano del gameplay, il titolo realizzato in Unreal Engine 5 costruisce due sistemi di gioco complementari attorno all'alternanza tra giorno e notte. Nelle ore diurne, nei panni di un essere umano, è possibile dialogare pacificamente con gli abitanti dei villaggi, cercare soluzioni diplomatiche e affrontare gli scontri affidandosi alla scherma direzionale e alle arti magiche. Con l'arrivo della notte emergono invece i poteri sovrannaturali da vampiro, che consentono di scalare pareti verticali, muoversi con agilità sovrumana e dilaniare i nemici con artigli e morsi, a patto di placare costantemente la sete di sangue cacciando animali o esseri umani per evitare di perdere il controllo e colpire personaggi chiave della storia.

L'offerta riguarda la Standard Edition per giocatore singolo, già aggiornata con tutte le migliorie introdotte dopo il lancio, inclusa la modalità New Game+ e le opzioni avanzate per personalizzare il livello di sfida. Riscattando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account, includendo la localizzazione completa in italiano con doppiaggio e sottotitoli, i salvataggi su cloud, il tracciamento degli obiettivi della piattaforma Valve e il supporto completo sia per controller sia per mouse e tastiera.