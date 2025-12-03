La Milan Games Week 2025 è stata da record: svelati i numeri della fiera e le date della prossima edizione

Sono stati oltre 130.000 i visitatori che hanno riempito i quattro padiglioni di Fiera Milano, trasformando Milan Games Week & Cartoomics 2025 in un'edizione da record. Organizzato da Fiera Milano insieme a Fandango Club Creators e dedicata al vasto universo del gaming e della cultura pop, l'evento ha superato i risultati dell'anno precedente, andando oltre le più rosee aspettative.

Numeri in crescita

Tutte e tre le giornate della Milan Games Week & Cartoomics 2025 hanno registrato una crescita costante di presenze, confermandola come uno dei principali appuntamenti culturali del settore, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio e diversificato.

La folla della Milan Games Week & Cartoomics 2025

Svelate anche le date dell'edizione 2026, che sono state fissate dal 27 al 29 novembre, sempre negli spazi di Fiera Milano.

Chi ha partecipato ha avuto l'opportunità unica di incontrare grandi protagonisti della scena videoludica mondiale: l'attore Troy Baker; Kirsty Rider, Maxence Cazorla e Rich Keeble, interpreti del premiatissimo Clair Obscur: Expedition 33, forte di 12 nomination ai The Game Awards; Roger Clark e Rob Wiethoff, amatissimi per Red Dead Redemption 2, recentemente diventato il quarto videogioco più venduto della storia; e il maestro delle colonne sonore Hitoshi Sakimoto, noto per Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII.

Ampio spazio anche ai grandi nomi del fumetto e del manga, che hanno contribuito a rendere questa edizione ancora più memorabile: Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto, autori di Pokémon - La Grande Avventura; C.B. Cebulski, Editor in Chief di Marvel Comics; Peach Momoko, autrice di Ultimate X-Men; Brian Michael Bendis, creatore di Miles Morales e Jessica Jones; e la coreana Kim "Jimmy" Ji-Min, illustratrice del webtoon Navillera. A loro si sono affiancati artisti di fama globale come Trevor Hairsine, Rafa Sandoval, Paul Azaceta, e numerosi talenti italiani tra cui Mirka Andolfo, Federico Vicentini, Giuseppe Camuncoli, Giovanni Timpano, Sio, Ivan Bigarella, Federica Mancin, Andrea Milana, Mogiko e Zulema Scotto Lavina.

Il pubblico ha affollato i padiglioni anche per incontrare i creator più seguiti, assistere alle finali della K-Pop League Italia, e lasciarsi coinvolgere dagli show musicali di Radio 105 con artisti come Fred De Palma, BigMama e Sarah Toscano. Grande successo anche per l'Urban Show by DNSTY, che ha portato sul palco centrale nomi come AVA, Flaco G, Neza, Bello Figo, Greg Willen, Vegas, Astro, Paky, Andry TheHitmaker, Ensi e Nerone, Dani Faiv, Young Hash e Nitro.