Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular è in sconto su Amazon per le Offerte Prime

Su Amazon è attualmente disponibile Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular in titanio nero e nella misura Large a 639 € rispetto al prezzo consigliato di 809 €, permettendoti di risparmiare fino al 21%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre , quindi per pochi giorni.

Display luminoso e tanta autonomia

Si tratta di un orologio pensato per lo sport, con una cassa robusta in titanio e un display in cristallo di zaffiro. Inoltre, è resistente all'acqua fino a 100 metri, mentre il display è super luminoso ed è ancora più facile da leggere. Troviamo inoltre GPS di precisione a doppia frequenza, allenamenti personalizzati, carico di allenamento e tanto altro ancora con tutti i parametri di cui hai bisogno. Inoltre, questo dispositivo è in grado di rilevare incidenti o brutte cadute e, in caso di assenza di reti Wi-Fi, potrai inviare un messaggio ai soccorsi grazie alle comunicazioni via satellite integrate.

Per quanto concerne l'autonomia, l'orologio garantisce fino a 42 ore di utilizzo normale e fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico. Ricordiamo che, se non lo hai già fatto in passato, è possibile provare gratuitamente Amazon Prime per 30 giorni, in modo da approfittare degli attuali sconti esclusivi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.