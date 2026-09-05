GTA 6 su PC potrebbe arrivare prima del previsto

In base a un nuovo report, sembra che GTA 6 possa arrivare "prima del previsto" , sebbene la dichiarazione sia di difficile interpretazione, considerando che non esiste alcuna ufficialità sulla versione PC e dunque nemmeno un'idea della tempistica di lancio.

Prima di quando?

"Penso che spingeranno la versione PC in modo che risulti più vicina", ha riferito Robinson, "Ci sono un po' di voci riguardo a questo argomento. Forse la versione PC potrebbe arrivare prima di quanto ci si possa aspettare, considerando tutto quello che sta succedendo, potremmo rimanere sorpresi"

Non viene citata alcuna fonte specifica e dunque non è facile dire se si tratti di una semplice speculazione da parte del giornalista o una sorta di fuga di notizie, ma intanto la prendiamo come una voce di corridoio.

Guardando alcuni dei giochi più recenti da parte di Rockstar Games, GTA 5 ha impiegato 19 mesi ad arrivare su PC dopo il primo lancio su console, decisamente di più di quanto successo con GTA 4, che arrivò dopo circa 7 mesi.

Red Dead Redemption 2 si è posizionato in una situazione intermedia, con la versione PC che è arrivata circa 13 mesi dopo l'uscita originale su PS4 e Xbox One e in molti pensano che questa tempistica possa essere quella probabile anche per GTA 6, ovvero circa un anno di distanza tra l'uscita console e quella su PC, ma si tratta solo di ipotesi.

Considerando la nuova voce di corridoio, è dunque possibile che i tempi di attesa siano però inferiori, forse al di sotto dei 12 mesi.

Di recente, Strauss Zelnick, CEO di Take‑Two, ha spiegato a Bloomberg il motivo per cui GTA 6 esce prima su console e solo successivamente su PC: l'intento della compagnia è servire la sua "utenza principale", per l'appunto i giocatori PlayStation e Xbox, "per prima e meglio".

"Rockstar parte sempre dalle console perché, per un'uscita di questa portata, vieni giudicato dalla capacità di servire il tuo pubblico di riferimento", ha dichiarato Zelnick. "Bisogna servire prima e meglio il consumatore principale. Se il tuo pubblico centrale non è lì, o non viene servito per primo, rischi di non raggiungere gli altri giocatori."

Gli sviluppatori di hanno ribadito comunque che "non è vero che Rockstar Games non tiene al PC" ed è chiaro che una versione per piattaforma Windows sia in fase avanzata di sviluppo, considerando peraltro che i video rubati di GTA 6 potrebbero provenire da tale versione. A questo proposito da giorni c'è un GTA 6 per PC che circola sui torrent come ISO scaricabile, ma sembra sia un falso molto rischioso.