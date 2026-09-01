Audible gratis per 2 mesi con Amazon Prime: tra gli audiolibri anche la trilogia de Il Signore degli Anelli

Gli utenti abbonati ad Amazon Prime possono accedere a un'offerta dedicata ad Audible che permette di provare gratuitamente il servizio per 2 mesi. L'iniziativa consente di entrare nel mondo degli audiolibri e dei podcast Audible, con la possibilità di ascoltare i contenuti in qualsiasi momento e anche quando non si dispone di una connessione Internet.
Durante il periodo di prova è possibile usufruire del catalogo Audible e scoprire migliaia di contenuti, tra grandi classici, serie audio, produzioni originali e titoli disponibili in esclusiva. Accedi alla promo e abbonati "gratis" per 2 mesi. Oppure clicca direttamente sul box dedicato qui in basso:
Quali sono i vantaggi di Audible?
Uno dei vantaggi del servizio è la possibilità di ascoltare gli audiolibri e i podcast senza pubblicità, evitando interruzioni durante la riproduzione. Questo permette di seguire più facilmente una storia, una serie audio o un podcast dall'inizio alla fine.
Audible può inoltre essere utilizzato attraverso le applicazioni per dispositivi iOS e Android, offrendo una soluzione pensata per l'ascolto anche in mobilità. Il servizio è inoltre compatibile con Alexa, consentendo di utilizzare i dispositivi compatibili per accedere ai propri contenuti audio.
Tra le proposte disponibili figurano anche i Podcast Audible Originals. Ricordiamo che per accedere alla promozione è necessario essere abbonati ad Amazon Prime; qualora non lo siate abbonatevi direttamente tramite questo link.