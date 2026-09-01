Audible gratis per 2 mesi con Amazon Prime: tra gli audiolibri anche la trilogia de Il Signore degli Anelli

Gli utenti abbonati ad Amazon Prime possono accedere a un'offerta dedicata ad Audible che permette di provare gratuitamente il servizio per 2 mesi. L'iniziativa consente di entrare nel mondo degli audiolibri e dei podcast Audible, con la possibilità di ascoltare i contenuti in qualsiasi momento e anche quando non si dispone di una connessione Internet.

Durante il periodo di prova è possibile usufruire del catalogo Audible e scoprire migliaia di contenuti, tra grandi classici, serie audio, produzioni originali e titoli disponibili in esclusiva. Accedi alla promo e abbonati "gratis" per 2 mesi. Oppure clicca direttamente sul box dedicato qui in basso: