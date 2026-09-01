Star Wars Zero Company e How to Fish guidano la classifica Steam di questa settimana

Come ogni martedì, SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi e degli hardware più venduti in base ai ricavi in dollari. Al primo posto questa settimana troviamo Star Wars Zero Company.
Lo strategico di Electronic Arts si riconferma un buon successo, forte anche degli ottimi riscontri della critica, rendendo ancora più paradossale la situazione all'interno di Bit Reactor, dove la maggior parte dello staff è stato messo in aspettativa.
Crimson Desert ed Elden Ring tornano in top 10
Proseguendo con la classifica, scende di una posizione How to Fish, lo strambo simulatore di pesca per quattro giocatori basato sulla fisica, mentre sul gradino più basso del podio troviamo NBA 2K27, a un passo dall'uscita fissata il 4 settembre, con tanto di supporto a DLSS 5.
Dopo mesi dal lancio torna in top 10 Crimson Desert, spinto dalla corposa patch 2.0 e dallo sconto del 20% attivo fino al 9 settembre. Ritorno di fiamma anche per Elden Ring, che chiude la top 10 probabilmente grazie al lancio del Tarnished Pack.
Di seguito la classifica di Steam del 25 agosto - 1 settembre:
- Star Wars Zero Company
- How to Fish
- NBA 2K27
- Crimson Desert Enhanced
- Dead by Daylight
- EA Sports FC 27
- Wardogs
- Red Dead Redemption 2
- Forza Horizon 6
- Elden Ring