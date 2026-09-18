Take-Two ha ribadito che Rockstar Games supporterà GTA Online anche dopo il lancio di GTA 6, dunque il debutto del nuovo capitolo della serie, previsto per il prossimo 19 novembre, non rivoluzionerà i piani del team di sviluppo.

Del resto è già stato chiarito che l'esperienza multiplayer di Grand Theft Auto ha prodotto finora incassi enormi e il publisher non intende privarsene, dunque ha provveduto a riorganizzare le varie squadre per evitare che gli utenti percepiscano una minore attenzione nei confronti dell'online.

La rassicurazione è arrivata nel corso di un recente incontro con gli azionisti: in tale sede i rappresentanti di Take-Two hanno garantito che non solo il supporto di GTA Online andrà avanti, ma si spingerà "oltre il lancio di GTA 6", come aveva già detto il CEO Strauss Zelnick.

A questo punto soltanto l'eventuale debutto di GTA 6 Online potrà cambiare le carte in tavola, provvedendo ad aggiornare l'esperienza sulla base delle tecnologie e delle meccaniche presenti all'interno del nuovo capitolo.