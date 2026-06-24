Il nuovo GTA Online pare escluso dal lancio di GTA 6, che sarà solo single player

Uno degli elementi più interessanti emersi dal comunicato di Rockstar Games e Take-Two Interactive relativo ai dettagli sull'apertura dei preordini di GTA 6 , è il fatto che si tratterà essenzialmente di un'esperienza single player. Nel testo viene specificato che al momento del suo debutto sul mercato, fissato per il 19 novembre, si presenterà agli utenti come una "esperienza per giocatore singolo" .

Attesa di qualche mese

In vista dell'apertura dei preordini, Rockstar Games sta concentrando l'intera campagna di comunicazione e marketing sulla componente narrativa, incentrata sui protagonisti Jason e Lucia, non fornendo per ora alcuna informazione relativa a un nuovo GTA Online, il cui lancio è probabilmente previsto per un secondo momento.

L'assenza di modalità multiplayer dedicate al lancio non rappresenta una novità per Rockstar Games, che storicamente preferisce lasciare ai giocatori il tempo di affrontare la campagna principale prima di introdurre le funzionalità online, trattandole oltretutto come se fossero dei prodotti autonomi. Nel 2013, la prima iterazione di GTA Online fu resa disponibile il 1° ottobre, a circa due settimane di distanza dall'uscita di GTA 5, avvenuta il 17 settembre. Le tempistiche si sono ulteriormente dilatate con Red Dead Redemption 2: lanciato il 26 ottobre 2018, il titolo ha visto l'introduzione della modalità Red Dead Online diversi mesi dopo, il 14 maggio 2019.

Sebbene Rockstar mantenga il suo consueto riserbo, si può ipotizzare che Rockstar sveli qualcosa sul nuovo GTA Online in concomitanza con il lancio di GTA 6 o poco prima, per non rubargli la scena. L'unica certezza è che esiste, visti gli investimenti fatti da Take-Two negli ultimi anni proprio per potenziare l'offerta online del suo titolo di punta, che rimane uno dei live service più giocati in assoluto.