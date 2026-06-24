La tastiera Logitech MX Keys Mini retroilluminata compatibile con macOS è in promozione su Amazon

Su Amazon, oggi, in occasione del secondo giorno di Prime Days è disponibile una maxi promo sulla tastiera Logitech MX Keys Mini: l'offerta prevede uno sconto attivo del 55% per un costo totale e finale d'acquisto di 58,41€ (meno di 4€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistarla tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto schiacciando direttamente il pulsante qui in basso: La Logitech MX Keys Mini è una tastiera compatta e moderna progettata per offrire un'esperienza di digitazione precisa, confortevole e produttiva. Grazie al suo design minimalista e alle dimensioni ridotte, si adatta perfettamente a qualsiasi postazione di lavoro.