La tastiera Logitech MX Keys Mini retroilluminata compatibile con macOS è in promozione su Amazon

Su Amazon, oggi, in occasione del secondo giorno di Prime Days è disponibile una maxi promo sulla tastiera Logitech MX Keys Mini: l'offerta prevede uno sconto attivo del 55% per un costo totale e finale d'acquisto di 58,41€ (meno di 4€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistarla tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto schiacciando direttamente il pulsante qui in basso: La Logitech MX Keys Mini è una tastiera compatta e moderna progettata per offrire un'esperienza di digitazione precisa, confortevole e produttiva. Grazie al suo design minimalista e alle dimensioni ridotte, si adatta perfettamente a qualsiasi postazione di lavoro.
Ulteriori dettagli sulla tastiera
I tasti intelligenti, caratterizzati da una leggera concavità, sono studiati per seguire la forma naturale delle dita e garantire una digitazione più accurata e silenziosa. Questa soluzione migliora il comfort durante le lunghe sessioni di scrittura e riduce il rischio di errori. La tastiera integra inoltre pratici tasti dedicati alla dettatura vocale, alla gestione del microfono con funzione mute/unmute e all'inserimento rapido delle emoji.
La batteria ricaricabile tramite porta USB-C offre un'eccellente autonomia: fino a 10 giorni di utilizzo con retroilluminazione attiva oppure fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. Questo prodotto è, inoltre, compatibile anche con macOS, oltre che con Windows e Linux.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.