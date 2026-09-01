I giochi gratis di Xbox Game Pass di inizio settembre sono stati svelati

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha svelato quali sono i videogiochi che saranno "gratuitamente" (ovvero senza costi aggiuntivi) aggiunti all'abbonamento Xbox Game Pass, nei vari livelli del servizio, per la prima metà del mese di settembre 2026.

Vediamo la lista e anche i titoli che saranno rimossi il 15 settembre.