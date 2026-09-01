I giochi gratis di Xbox Game Pass di inizio settembre sono stati svelati

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha svelato quali sono i videogiochi che saranno "gratuitamente" (ovvero senza costi aggiuntivi) aggiunti all'abbonamento Xbox Game Pass, nei vari livelli del servizio, per la prima metà del mese di settembre 2026.
Vediamo la lista e anche i titoli che saranno rimossi il 15 settembre.
I giochi in entrata e in uscita da Xbox Game Pass
Ecco i giochi di Xbox Game Pass, con data di inclusione, piattaforme e servizi sui quali sono disponibili:
- 1 settembre - Shelldiver (Cloud, Console e PC) | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 3 settembre - [Day 1]Speedrunners 2: King of Speed (Cloud, XBOX Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 4 settembre - Dice a Million (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) | Ora anche su Game Pass Premium, già disponibile su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 8 settembre - Call of Duty: Black Ops Cold War (Cloud, Console e PC) | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 10 settembre - The Royal Writ (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 10 settembre - Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Cloud, XBOX Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 15 settembre - RuneScape: Dragonwilds (Cloud, XBOX Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
RuneScape: Dragonwilds è probabilmente uno dei giochi di punta del mese, per molti utenti, che potranno cooperare in una avventura di sopravvivenza nel mondo di RuneScape.
Ecco infine i titoli che saranno rimossi da Xbox Game Pass il 15 settembre (ricordiamo che potete comprare con uno sconto incluso nell'abbonamento prima della loro rimozione):
- Commandos: Origins (Cloud, Console e PC)
- Cricket 24 (Cloud, Console e PC)
- Cyberpunk 2077 (Cloud e Console)
- Dead Cells (Cloud, Console e PC)
- Deep Rock Galactic Survivor (Cloud, Console e PC)
- Frostpunk 2 (PC)
- Mullet Madjack (Cloud, Console e PC)
- Spiritfarer (Cloud, Console e PC)
- Superliminal (Cloud, Console e PC)
- Train Sim World 5 (Cloud, Console e PC)
Ricordiamo infine che tra le future aggiunte al Game Pass vi sarà anche Tropico 7, sin dal lancio.