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I giochi gratis di Xbox Game Pass di inizio settembre sono stati svelati

Microsoft ha svelato la lista dei giochi di Xbox Game Pass della prima metà di settembre 2026. Vediamo quali sono i titoli del momento.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/09/2026
Il logo di Xbox

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha svelato quali sono i videogiochi che saranno "gratuitamente" (ovvero senza costi aggiuntivi) aggiunti all'abbonamento Xbox Game Pass, nei vari livelli del servizio, per la prima metà del mese di settembre 2026.

Vediamo la lista e anche i titoli che saranno rimossi il 15 settembre.

I giochi in entrata e in uscita da Xbox Game Pass

Ecco i giochi di Xbox Game Pass, con data di inclusione, piattaforme e servizi sui quali sono disponibili:

  • 1 settembre - Shelldiver (Cloud, Console e PC) | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 3 settembre - [Day 1]Speedrunners 2: King of Speed (Cloud, XBOX Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 4 settembre - Dice a Million (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) | Ora anche su Game Pass Premium, già disponibile su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 8 settembre - Call of Duty: Black Ops Cold War (Cloud, Console e PC) | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 10 settembre - The Royal Writ (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 10 settembre - Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Cloud, XBOX Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 15 settembre - RuneScape: Dragonwilds (Cloud, XBOX Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Le locandine dei titoli di inizio settembre di Xbox Game Pass
Le locandine dei titoli di inizio settembre di Xbox Game Pass

RuneScape: Dragonwilds è probabilmente uno dei giochi di punta del mese, per molti utenti, che potranno cooperare in una avventura di sopravvivenza nel mondo di RuneScape.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage è in arrivo su Xbox Game Pass Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage è in arrivo su Xbox Game Pass

Ecco infine i titoli che saranno rimossi da Xbox Game Pass il 15 settembre (ricordiamo che potete comprare con uno sconto incluso nell'abbonamento prima della loro rimozione):

  • Commandos: Origins (Cloud, Console e PC)
  • Cricket 24 (Cloud, Console e PC)
  • Cyberpunk 2077 (Cloud e Console)
  • Dead Cells (Cloud, Console e PC)
  • Deep Rock Galactic Survivor (Cloud, Console e PC)
  • Frostpunk 2 (PC)
  • Mullet Madjack (Cloud, Console e PC)
  • Spiritfarer (Cloud, Console e PC)
  • Superliminal (Cloud, Console e PC)
  • Train Sim World 5 (Cloud, Console e PC)

Ricordiamo infine che tra le future aggiunte al Game Pass vi sarà anche Tropico 7, sin dal lancio.

#Game Pass
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