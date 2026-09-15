Xbox Game Pass svela i nuovi giochi in arrivo tra settembre e inizio ottobre, con Gears of War: E-Day

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass tra la seconda parte di settembre e l'inizio di ottobre, con una mandata dominata soprattutto dall'uscita di Gears of War: E-Day nel tier Ultimate ma che presenta comunque diverse novità molto interessanti.
Come sempre, ci sono introduzioni sia per il tier Ultimate che per quello Premium, sul quale giungono giochi già visti al livello più alto dell'abbonamento, ma in generale si tratta di una mandata davvero molto interessante.
Vediamo dunque il calendario dei nuovi arrivi su Game Pass nei prossimi giorni:
- Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 16 settembre - In arrivo su Premium, già disponibile su Ultimate e PC
- Planet of Lana 2 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 16 settembre - In arrivo su Premium, già disponibile su Ultimate e PC
- Routine (Cloud, Xbox, Handheld e PC) - 16 settembre - In arrivo su Premium, già disponibile su Ultimate e PC
- Ultimate Sheep Raccoon (Cloud, Xbox e PC) - 16 settembre - In arrivo su Premium, già disponibile su Ultimate e PC
- Kernel Hearts (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 17 settembre - Ultimate, PC
- Ninja Gaiden 4 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 17 settembre - In arrivo su Premium, già disponibile su Ultimate e PC
- Dune: Awakening (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 22 settembre - Ultimate, Premium, PC
- Well Dweller (Cloud, Xbox, Handheld e PC) - 22 settembre - Ultimate, PC
- Mad King Redemption (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 23 settembre - Ultimate, Premium, PC
- Call of Duty: Black Ops 6 (Cloud, Xbox, Handheld e PC) - 25 settembre - In arrivo su Premium, già disponibile su Ultimate e PC
- Minecraft Dungeons II (Cloud, Xbox, Handheld e PC) - 29 settembre - Ultimate, PC
- Keeper (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 2 ottobre - In arrivo su Premium, già disponibile su Ultimate e PC
- Gears of War: E-Day (Xbox Series X|S, Handheld, PC e Cloud) - 6 ottobre - Ultimate, PC
Da notare anche che il tier Essential otterrà Rematch (Xbox Series X|S, Cloud e PC) il 25 settembre, andando dunque a ingrandire il catalogo dell'abbonamento base.
Due nuove uscite dagli Xbox Game Studios
Il piatto principale è rappresentato ovviamente da Gears of War: E-Day, una delle uscite di maggior rilievo da parte degli Xbox Game Studios e non solo, destinato a catalizzare l'attenzione tra fine settembre e inizio ottobre.
In ogni caso, si segnala anche l'arrivo di un altro gioco first party da parte degli studi Xbox proprio in questi giorni, ovvero Minecraft Dungeons 2, che potrebbe raggiungere una notevole quantità di giocatori, considerando i risultati ottenuti dal capitolo precedente.
Per il resto, le altre uscite al day one sono rappresentate dall'RPG roguelike Kernel Hearts e dal metroidvania Well Dweller, mentre molti sono gli arrivi all'interno del catalogo Premium.
Contestualmente, Microsoft ha annunciato anche i giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass a fine settembre, so tratta dei seguenti:
- Atomfall (Cloud, Xbox e PC)
- Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Xbox e PC)
- Little Nightmares 2 Enhanced Edition (Cloud, Xbox e PC)
- Little Rocket Lab (Cloud, Xbox e PC)
- Sifu (Cloud, Xbox e PC)
- SOPA Tale of the Stolen Potato (Cloud, Xbox e PC)
- Sworn (Cloud, Xbox e PC)
- Terminull Brigade (Cloud, Xbox e PC)
Nel frattempo, nelle ore scorse sono emerse delle strane voci su possibili cambiamenti al Game Pass a partire dal 2027, sebbene le informazioni destino vari dubbi.