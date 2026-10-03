Per i giochi AAA è impossibile fare profitti con Xbox Game Pass, secondo l'ex boss PlayStation Shawn Layden

L'ex dirigente chiarisce che il servizio può risultare profittevole per la piattaforma che lo gestisce, ma non necessariamente per chi crea i giochi: "Microsoft è profittevole, certo. Ma è come dire che il casinò è profittevole. Il banco vince sempre".

In un'intervista al podcast The Expansion Pass, Layden spiega che per rendere davvero profittevole un servizio come Game Pass servirebbe una base di utenti enorme : "Ho detto da qualche parte che per rendere Game Pass profittevole servirebbero qualcosa come 500 milioni di abbonati. È un numero scelto per fare un'iperbole. Ma a quanto pare non era così sbagliato".

Shawn Layden , l'ex CEO di PlayStation e volto centrale dell'era PS4, è tornato a parlare del modello in abbonamento applicato ai videogiochi, soffermandosi in particolare su Xbox Game Pass . Secondo Layden, il sistema non è economicamente sostenibile per i giochi AAA , che devono recuperare costi di produzione sempre più elevati e puntare a generare profitti significativi.

PlayStation ha scelto una strada differenza

Secondo Layden, il problema principale riguarda la struttura dei ricavi per gli sviluppatori. In un modello tradizionale, un gioco da 69,99 dollari ha "una sola occasione per sfondare", superare il punto di pareggio e generare profitti attraverso le vendite. A suo avviso, con un abbonamento, invece, questo meccanismo viene meno: "Con un modello in abbonamento gli sviluppatori non hanno modo di andare oltre il pareggio e iniziare a guadagnare davvero. In un sistema basato sulle vendite puoi superare il break even e iniziare a fare profitti; con un abbonamento questo non succede."

Shawn Layden

Layden riconosce che per alcuni studi indipendenti il modello può funzionare. Non a caso in passato diversi sviluppatori hanno lodato Game Pass. Ma per i giochi AAA, con budget elevati e cicli di sviluppo lunghi, la situazione è diversa: i costi sono più alti, il rischio maggiore e la necessità di recuperare l'investimento più pressante.

Layden sottolinea che proprio per questo PlayStation ha scelto di non aggiungere al PlayStation Plus i giochi first‑party al lancio, mentre Microsoft ha imboccato la strada opposta:

"In pratica, un gioco da 69,99 dollari ha una sola occasione per sfondare e generare profitti. È qui, che i modelli in abbonamento entrano in conflitto. PlayStation non è andata in quella direzione con i giochi AAA al lancio. Microsoft sì. Ognuno può giudicare da sé il risultato".