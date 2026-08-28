SEGA ha annunciato che Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage è in arrivo su Xbox Game Pass: l'ultima edizione del picchiaduro a incontri sarà disponibile sulla piattaforma in abbonamento di Microsoft a partire dal 10 settembre.

"Stiamo continuando a lavorare per portare Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage su Xbox PC, e i contenuti e le funzionalità saranno allineati alle versioni già disponibili sulle altre piattaforme. Voglio inoltre annunciare che il gioco sarà disponibile su Game Pass a partire dal 10 settembre, quindi restate sintonizzati per ulteriori informazioni", ha scritto il producer Seiji Aoki.

Aoki ha anche parlato del prossimo aggiornamento per il picchiaduro, che a quanto pare è quasi pronto: "Stiamo apportando gli ultimi ritocchi e, non appena avremo definito la data di uscita, la comunicheremo sul nostro sito ufficiale e sui nostri canali social."

"Questo aggiornamento include la correzione di alcuni bug sulla base delle segnalazioni ricevute dai giocatori, oltre all'aggiunta del supporto alle lingue araba e hindi su tutte le piattaforme. È sempre entusiasmante dare il benvenuto a nuovi giocatori nella community di Virtua Fighter e spero che anche gli utenti di queste regioni condividano tale entusiasmo."