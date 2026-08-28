SEGA ha annunciato che Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage è in arrivo su Xbox Game Pass: l'ultima edizione del picchiaduro a incontri sarà disponibile sulla piattaforma in abbonamento di Microsoft a partire dal 10 settembre.
"Stiamo continuando a lavorare per portare Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage su Xbox PC, e i contenuti e le funzionalità saranno allineati alle versioni già disponibili sulle altre piattaforme. Voglio inoltre annunciare che il gioco sarà disponibile su Game Pass a partire dal 10 settembre, quindi restate sintonizzati per ulteriori informazioni", ha scritto il producer Seiji Aoki.
Aoki ha anche parlato del prossimo aggiornamento per il picchiaduro, che a quanto pare è quasi pronto: "Stiamo apportando gli ultimi ritocchi e, non appena avremo definito la data di uscita, la comunicheremo sul nostro sito ufficiale e sui nostri canali social."
"Questo aggiornamento include la correzione di alcuni bug sulla base delle segnalazioni ricevute dai giocatori, oltre all'aggiunta del supporto alle lingue araba e hindi su tutte le piattaforme. È sempre entusiasmante dare il benvenuto a nuovi giocatori nella community di Virtua Fighter e spero che anche gli utenti di queste regioni condividano tale entusiasmo."
Online e tornei
Pubblicato lo scorso ottobre, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage introduce appunto la modalità World Stage, che consente di cimentarsi con tornei ambientati intorno al mondo e di affrontare celebri giocatori reali sotto forma di avversari controllati dalla CPU.
"Ho visto inoltre molti feedback su Discord e sui social. Un argomento emerso piuttosto frequentemente riguarda le regolazioni delle battaglie online, quindi apporteremo alcune modifiche anche in questo ambito", ha continuato il producer.
"In precedenza questa impostazione era configurata esclusivamente su 'Auto', ma abbiamo ora aggiunto l'opzione 'Forced Relay'. Sarà quindi possibile scegliere tra 'Auto' e 'Forced Relay' in base alle caratteristiche della propria connessione."
"Per quanto riguarda i tornei, voglio fare i miei complimenti a Mashman, che ha sconfitto un'agguerrita concorrenza al CEO 2026 di Orlando, in Florida, nell'ambito del Virtua Fighter Open Championship 2026. È stato fantastico assistere a incontri di così alto livello durante tutto il weekend, oltre a un'altra prestazione eccezionale alle VF Special Event!"
"Vorrei inoltre congratularmi con GNS | Laufares, che ha conquistato un invito allo Special Event al RAGNAROK 2026 in Argentina. Questo evento è stato particolarmente significativo perché ha rappresentato il primo torneo ufficiale di Virtua Fighter in Sud America. Vedere giocatori, organizzatori e fan riunirsi per quell'occasione è stato qualcosa che ricorderò a lungo."
"Il prossimo appuntamento è il TRETA CHAMPIONSHIP 2026, con il torneo che continua ad espandersi, questa volta in Brasile. Una delle cose più entusiasmanti di questa edizione del Virtua Fighter Open Championship è stata vedere la community continuare a crescere in tutto il mondo. Ogni evento porta nuovi giocatori, nuove rivalità e nuove storie, e non vedo l'ora di scoprire cosa ci aspetta al TRETA."