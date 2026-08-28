Sony Music acquisisce il 23,29% di GungHo e avvia una nuova alleanza nel settore dei videogiochi

Sony Music Entertainment Japan si prepara a diventare il principale azionista di GungHo Online Entertainment , lo sviluppatore giapponese noto soprattutto per Puzzle & Dragons . Le due società hanno annunciato un'alleanza finanziaria e commerciale che porterà Sony Music ad acquisire una partecipazione del 23,29% in GungHo attraverso una transazione fuori mercato con SON Financial, attuale principale azionista.

La crescita di Sony

L'operazione avrà un valore complessivo di 28,635 miliardi di yen, pari a circa 178,7 milioni di dollari, sulla base di un prezzo di 2.385 yen per azione. Il completamento dell'acquisizione è previsto per il 30 dicembre 2026, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Una volta conclusa, Sony Music Entertainment Japan diventerà il maggiore azionista di GungHo. Anche Sony Group Corporation, la capogruppo di Sony Music Entertainment Japan, sarà considerata una società affiliata.

Sony ha di fatto due divisioni videoludiche distinte

Sony Music e GungHo intendono collaborare allo sviluppo e alla gestione di videogiochi per smartphone, console e PC distribuiti da GungHo, oltre a promuovere iniziative di collaborazione legate ai giochi della società giapponese.

Tra gli obiettivi dell'alleanza rientra anche l'esplorazione di nuovi progetti videoludici, compreso l'utilizzo delle proprietà intellettuali appartenenti a Sony Music Entertainment Japan e alle sue controllate e affiliate.

Nonostante l'ingresso di Sony Music nel capitale, GungHo manterrà la propria indipendenza gestionale e continuerà a essere una società quotata sul Prime Market della Borsa di Tokyo. L'accordo rappresenta quindi un rafforzamento dei rapporti tra le due aziende senza prevedere, almeno per il momento, l'integrazione di GungHo all'interno della struttura societaria di Sony.