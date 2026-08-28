Pokémon Tales: Sirfetch’d e Pichu protagonisti della nuova serie stop motion di Aardman

Bambini felici

Il progetto è stato presentato durante un panel di Aardman alla convention Pokémon XP di San Francisco, dove sono stati mostrati i pupazzi utilizzati per le riprese, insieme a un primo teaser. La serie seguirà le avventure di Sirfetch'd e Pichu, descritti dal team come una sorta di "cavaliere" e "scudiero" impegnati in un viaggio insieme.

Una delle particolarità della produzione sarà il modo in cui verrà raccontata la storia. Gli episodi saranno infatti narrati esclusivamente dal punto di vista dei Pokémon e non prevederanno veri e propri dialoghi: le creature pronunceranno soltanto i propri nomi, mentre il resto della narrazione sarà affidato alle animazioni, alle espressioni e ai movimenti dei pupazzi.

Il lavoro necessario per realizzare una produzione di questo tipo è particolarmente lungo. Secondo quanto spiegato dagli animatori di Aardman, una singola scena di 13 secondi di animazione può richiedere un'intera settimana di lavorazione. Un processo che contribuisce a spiegare perché produzioni di questo genere richiedano diversi anni, ma che permette anche di ottenere un risultato visivo unico.

Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu arriverà quindi su Disney+ nel corso del 2027, proseguendo la collaborazione tra The Pokémon Company e Aardman.