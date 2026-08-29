Metal Gear Solid, Star Wars, Resonance? Cosa giocherete questo fine settimana?

Cosa giocherete questo fine settimana? A giudicare dalla quantità di giochi di spessore pubblicati negli ultimi giorni, immaginiamo che la risposta non sia delle più semplici e abbia richiesto una profonda analisi delle priorità.
Un proverbio diceva che "al cuor non si comanda", e Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sembra concretizzare queste parole nella forma di un'imperdibile remaster del quarto capitolo della saga, che finalmente non è più confinato su PS3 e si è anche liberato dei tempi morti legati a installazioni e caricamenti.
La raccolta tuttavia non include soltanto lo splendido Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, ma anche Metal Gear Solid: Peace Walker e un piccolo bonus rappresentato da Ghost Babel, oltre naturalmente a extra come la colonna sonora, la sceneggiatura digitale e un ricco Master Book.
A proposito di riedizioni, questa settimana è uscita anche l'attesa Tarnished Edition di Elden Ring per Nintendo Switch 2, che traduce in maniera brillante il soulslike di FromSoftware sulla console ibrida giapponese.
Guerre, risonanze e fantasmi del passato
Accolto da voti, uh, stellari, Star Wars Zero Company è un altro grande titolo appena pubblicato: uno strategico alla XCOM ambientato nell'universo di Guerre Stellari, ricco di spessore, qualità artistiche e idee molto interessanti anche sotto il profilo della trama.
E, restando in tema di narrazione, non possiamo che parlare di Resonance: A Plague Tale Legacy, l'ottimo prequel di A Plague Tale che rivoluziona il gameplay andando a sostituire le sequenze stealth con combattimenti action per raccontarci la storia del burrascoso passato di Sophia, la pirata che abbiamo conosciuto in Requiem.
L'ultima opera di Asobo Studio ha atmosfera da vendere, ma chi apprezza questi aspetti avrà certamente considerato l'acquisto di 1666: Amsterdam, il nuovo gioco di Patrice Desilets, padre di Assassin's Creed, disponibile in accesso anticipato su Steam e dotato di presupposti molto particolari, fra streghe e reincarnazioni.
E poi ancora ci sono Aliens: Fireteam Elite 2 e Captain Tsubasa 2: World Fighters, oltre alla beta di Call of Duty: Modern Warfare 4. Come dicevamo: tanta roba; ma voi cosa giocherete questo fine settimana?