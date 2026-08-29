Metal Gear Solid, Star Wars, Resonance? Cosa giocherete questo fine settimana?

Cosa giocherete questo fine settimana? A giudicare dalla quantità di giochi di spessore pubblicati negli ultimi giorni, immaginiamo che la risposta non sia delle più semplici e abbia richiesto una profonda analisi delle priorità.

Un proverbio diceva che "al cuor non si comanda", e Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sembra concretizzare queste parole nella forma di un'imperdibile remaster del quarto capitolo della saga, che finalmente non è più confinato su PS3 e si è anche liberato dei tempi morti legati a installazioni e caricamenti.

La raccolta tuttavia non include soltanto lo splendido Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, ma anche Metal Gear Solid: Peace Walker e un piccolo bonus rappresentato da Ghost Babel, oltre naturalmente a extra come la colonna sonora, la sceneggiatura digitale e un ricco Master Book.

A proposito di riedizioni, questa settimana è uscita anche l'attesa Tarnished Edition di Elden Ring per Nintendo Switch 2, che traduce in maniera brillante il soulslike di FromSoftware sulla console ibrida giapponese.