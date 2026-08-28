Gamescom 2026, dal pro player al sim racer: quale monitor AOC, AGON by AOC o Philips Evnia scegliere

Abbiamo diviso le novità AOC Gaming, AGON Pro e Philips Evnia per profilo di giocatore, suggerendovi i migliori modelli per ogni categoria. Se siete interessati a esplorare tutti i modelli disponibili, potete trovarli sul sito ufficiale di AOC per quanto riguarda AOC Gaming e AGON Pro, e sul sito ufficiale di Philips per tutti i modelli EVNIA.

Prima di scegliere bisogna guardare i giochi usati più spesso , il framerate che il PC riesce a produrre e le altre sorgenti presenti sulla scrivania. Inoltre, anche la tecnologia del pannello cambia il risultato: TN e Fast IPS conservano alcuni vantaggi nel competitivo, gli OLED offrono tempi di risposta molto brevi, nero profondo e forte contrasto, mentre il Mini LED raggiunge una luminosità HDR superiore e non comporta il rischio di burn-in.

Alla Gamescom 2026 i monitor hanno fatto un nuovo salto in avanti, con frequenze di aggiornamento che fino a pochi anni fa si vedevano soltanto sui prototipi. Oggi si parla di 500, 610 e perfino 1000 Hz, ma scegliere semplicemente il numero più alto sarebbe un errore. Un monitor Full HD pensato per i tornei risponde a esigenze molto diverse da quelle di un OLED 4K da 32 pollici o di un 49 pollici dedicato al sim racing

Per il professionista dell’eSport

Chi gioca a livello competitivo non ha bisogno di un monitor capace di fare tutto: la priorità va alla nitidezza durante i movimenti, alla latenza e alla possibilità di visualizzare ogni fotogramma prodotto dal PC. Una diagonale contenuta aiuta inoltre a tenere sotto controllo l'intera scena senza continui spostamenti dello sguardo.

AGON Pro CS24A: nato per Counter-Strike 2

Il CS24A è il monitor più specializzato di questa selezione: nasce dalla collaborazione dedicata a Counter-Strike 2 e utilizza un pannello TN eSport da 24,1 pollici, con risoluzione Full HD. La frequenza è di 600 Hz nativi e può raggiungere 610 Hz in overclock. Il tempo di risposta dichiarato è di 0,5 millisecondi GtG, con un valore MPRT di 0,3 millisecondi.

La scelta del Full HD è coerente con il suo scopo: riduce il carico sulla scheda video e permette di raggiungere framerate molto più alti rispetto al QHD o al 4K. La diagonale da 24,1 pollici mantiene radar, mirino, avversari e interfaccia all'interno di un campo visivo raccolto, mentre G-SYNC Compatible, Motion Blur Reduction, modalità a bassa latenza e profilo CS completano la dotazione.

Il CS24A ha oggettivamente un pubblico ristretto: la densità di 91 pixel per pollice è modesta nell'uso da scrivania, mentre il pannello TN non può competere con IPS e OLED per contrasto, angoli di visione e ricchezza cromatica. Anche la certificazione DisplayHDR 400 va considerata un'aggiunta secondaria: questo monitor nasce per distinguere un avversario durante un movimento rapido, non per valorizzare un tramonto in un gioco narrativo.

Per arrivare vicino ai 610 Hz serve inoltre un sistema capace di produrre centinaia di fotogrammi al secondo con grande regolarità. CPU, memoria e impostazioni di gioco contano almeno quanto la scheda video. C'è da tenere anche conto che con un framerate molto più basso, una parte consistente del vantaggio resta inutilizzata.

AGON Pro CS24A

AGON Pro AGP277QKDC: velocità da torneo con un Tandem OLED

L'AGP277QKDC affronta l'eSport da una direzione diversa: il pannello Tandem W-OLED di quarta generazione misura 26,5 pollici e impiega una struttura OLED a quattro strati. Questa soluzione migliora l'efficienza luminosa, la precisione cromatica e la durata rispetto alle generazioni precedenti.

Alla risoluzione QHD il monitor raggiunge 540 Hz, che può salire fino a 720 Hz attivando la modalità HD. Il tempo di risposta dichiarato è di 0,03 millisecondi GtG, mentre la certificazione DisplayHDR True Black 500 sfrutta il nero dell'OLED e porta il contrasto su un piano molto diverso rispetto a quello del CS24A.

Il vantaggio più evidente sta nella capacità di combinare una frequenza da competizione con una qualità d'immagine adatta anche ad altri generi. In QHD, texture e interfacce sono più definite, e il pannello a 10 bit restituisce gradienti più puliti, mentre HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1 UHBR20 permettono di collegare sistemi di fascia alta senza affidarsi a interfacce datate.

I 720 Hz sono disponibili soltanto riducendo la risoluzione: anche i 540 Hz in QHD richiedono un PC fuori dal comune e un gioco abbastanza leggero da mantenere quel framerate. Per un giocatore amatoriale il margine rispetto a un buon 360 Hz può essere difficile da percepire, soprattutto quando la fluidità non è accompagnata da tempi di elaborazione altrettanto bassi lungo tutta la catena.

Resta poi la gestione dell'OLED: AOC include una garanzia di tre anni compresa la copertura del burn-in, a condizione che vengano rispettate le procedure di manutenzione indicate. È una tutela importante, ma non elimina la necessità di usare con attenzione schermate statiche e interfacce lasciate visibili per molte ore.