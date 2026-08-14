Pokémon Home si aggiorna alla versione 4.1.0 con espansione e supporto per Pokémon RossoFuoco e VerdeFoglia

The Pokémon Company ha annunciato un aggiornamento importante a Pokémon Home, che passa alla versione 4.1.0 aggiungendo il supporto a Pokémon RossoFuoco e VerdeFoglia e un'espansione.