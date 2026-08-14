Pokémon Home si aggiorna alla versione 4.1.0 con espansione e supporto per Pokémon RossoFuoco e VerdeFoglia

The Pokémon Company ha annunciato interessanti novità per Pokémon Home, in particolare con l'aggiornamento del servizio alla versione 4.1.0 che introduce un'espansione della capienza per gli utenti Premium e l'aggiunte del supporto per Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia.
In corrispondenza con l'annuncio della chiusura di Pokémon Bank, che come abbiamo visto chiuderà i battenti il 26 febbraio 2027, la compagnia ha intenzione di rafforzare la piattaforma Pokémon Home, che diverrà il punto di riferimento per l'intera serie, probabilmente, con le ulteriori novità in arrivo.
In sostanza, l'aggiornamento introduce il supporto per le versioni di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia ri-pubblicate su Nintendo Switch di recente, oltre ad alcune novità che riguardano in particolare il piano con abbonamento.
Prevista anche un'espansione a 9000 creature per gli abbonati
La versione 4.1.0 di Pokémon Home, prevista arrivare a ottobre, espande dunque il funzionamento del servizio andando a comprendere le due riedizioni dei celebri capitoli classici in forma digitale su Nintendo Switch e Switch 2, insieme ad altre novità.
Tra queste c'è un Celebi bonus come regalo nel caso in cui completiate il Pokédex di RossoFuoco e VerdeFoglia, dando così una ulteriore spinta al collezionismo.
L'aggiornamento consente anche una notevole espansione nella capacità di raccolta di Pokémon Home per chi è abbonato al servizio Premium: in tal caso, il limite massimo di Pokémon raccolti passa dalle attuali 6.000 a 9.000 creature che possono essere depositate all'interno di Home.
The Pokémon Company ha peraltro specificato che questa variazione non dovrebbe comportare alcun cambiamento nel prezzo del piano Premium, a quanto pare.
A seguito di questo aggiornamento di ottobre, gli allenatori potranno anche trasferire per la prima volta i Pokémon catturati con una Safari Ball in Pokémon GO. Come spiegato dalla compagnia, "quando questi Pokémon vengono trasferiti su Pokémon HOME, la loro palla si trasformerà in una Strange Ball".