La sedia da gaming ergonomica Dowinx è in offerta su Amazon: puoi acquistarla al suo minimo storico

Su Amazon la sedia da gaming targata Dowinx è in promozione: l'offerta prevede uno sconto attivo del 26% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 124,96€ (minimo storico). Acquistala direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: La sedia da gaming Dowinx è progettata per chi trascorre molte ore seduto davanti al PC, sia durante le sessioni di gioco sia durante il lavoro. Tra le sue caratteristiche troviamo un cavo USB integrato nel bracciolo, compatibile con PC, auto, alimentatori e power bank, che permette di ricaricare i propri dispositivi senza interrompere le attività.
Ulteriori dettagli sulla sedia
Il rivestimento esterno utilizza un tessuto a rete altamente traspirante, progettato per favorire la dissipazione del calore e offrire maggiore comfort anche durante i mesi più caldi. Il materiale elastico sostiene il corpo in modo uniforme, contribuendo a mantenere una posizione confortevole durante le sedute prolungate.
La struttura è stata rinforzata con un sistema di fissaggio dello schienale aggiornato, dotato di piastre in acciaio in grado di sostenere carichi superiori a 136 kg. La disposizione triangolare delle viti aumenta inoltre la stabilità complessiva.
Lo schienale può essere inclinato liberamente da 90° a 135° ed è presente anche un poggiapiedi. La confezione include tutti i componenti necessari e istruzioni illustrate per il montaggio.