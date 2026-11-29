Ocarina of Time e Breath of the Wild sono due capolavori che hanno influenzato, diversamente e in epoche distinte, l'intera industria dei videogiochi. Sono opere lontane, non solo temporalmente, e per questo polarizzanti tra gli appassionati, tanto diversi risultano gli approcci.

Rappresentano due assolute eccellenze, ma (nel 2026) sono probabilmente altrettanto distanti da quello che, concettualmente, potrebbe essere il The Legend of Zelda ideale. Che può nascere soltanto dalla loro unione: una sintesi tutt'altro che semplice.

Perché non basta, come sostengono in molti, inserire i dungeon di Ocarina of Time in Breath of the Wild: non è possibile farlo. Quello è soltanto il desiderato esito finale, un esito che postula e prevede scelte complicate, un sanguinoso percorso di aggiunte e sottrazioni, che rischiano di depotenziare i maggiori pregi di entrambe le opere. E della grandezza dei pregi, piuttosto che dell'assenza di asperità, i capolavori si nutrono.

Per questo non è impossibile che Nintendo marci dritta verso la realizzazione di un terzo capitolo open air, in continuità concettuale con Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Sono (di gran lunga) i giochi più venduti della serie, sono stati acclamati dalla critica. Non c'è alcun motivo concreto o urgente per abbandonare quella via, se non la lungimiranza di allontanarsene prima che, come la vecchia formula di Zelda, divenga prevedibile e stantia.

Uno dei Colossi, i tanti criticati dungeon di Breath of the Wild

Perché, se quel sentiero ha portato al trionfo e al successo, è altrettanto vero che il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha ricordato quanto siano belle, e fondanti per la saga, la progressione attraverso gli strumenti, una storia coinvolgente e incalzante nella contemporaneità, dei dungeon che sappiano sublimare un'intera regione. Allo stesso tempo, è impossibile rinunciare alla libertà di movimento, alla maestosità e al gameplay emergente dei recenti capitoli.

Ecco come potrebbe agire Nintendo, se trovasse il coraggio di ricercare questa sintesi tanto desiderata quanto, al momento, utopica. Partendo da un presupposto: da Breath of the Wild si dovrebbe cercare una cucitura verso Ocarina of Time, non il contrario. Altrimenti si finirebbe soltanto per espandere la Piana di Hyrule, vanificando un decennio di studio e ricerca (in ambito informatico, orografico e ludico), che ha riportato The Legend of Zelda ai vertici dell'industria, e a dare lezioni di design alla contemporaneità.