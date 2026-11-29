Ocarina of Time e Breath of the Wild sono due capolavori che hanno influenzato, diversamente e in epoche distinte, l'intera industria dei videogiochi. Sono opere lontane, non solo temporalmente, e per questo polarizzanti tra gli appassionati, tanto diversi risultano gli approcci.
Rappresentano due assolute eccellenze, ma (nel 2026) sono probabilmente altrettanto distanti da quello che, concettualmente, potrebbe essere il The Legend of Zelda ideale. Che può nascere soltanto dalla loro unione: una sintesi tutt'altro che semplice.
Perché non basta, come sostengono in molti, inserire i dungeon di Ocarina of Time in Breath of the Wild: non è possibile farlo. Quello è soltanto il desiderato esito finale, un esito che postula e prevede scelte complicate, un sanguinoso percorso di aggiunte e sottrazioni, che rischiano di depotenziare i maggiori pregi di entrambe le opere. E della grandezza dei pregi, piuttosto che dell'assenza di asperità, i capolavori si nutrono.
Per questo non è impossibile che Nintendo marci dritta verso la realizzazione di un terzo capitolo open air, in continuità concettuale con Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Sono (di gran lunga) i giochi più venduti della serie, sono stati acclamati dalla critica. Non c'è alcun motivo concreto o urgente per abbandonare quella via, se non la lungimiranza di allontanarsene prima che, come la vecchia formula di Zelda, divenga prevedibile e stantia.
Perché, se quel sentiero ha portato al trionfo e al successo, è altrettanto vero che il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha ricordato quanto siano belle, e fondanti per la saga, la progressione attraverso gli strumenti, una storia coinvolgente e incalzante nella contemporaneità, dei dungeon che sappiano sublimare un'intera regione. Allo stesso tempo, è impossibile rinunciare alla libertà di movimento, alla maestosità e al gameplay emergente dei recenti capitoli.
Ecco come potrebbe agire Nintendo, se trovasse il coraggio di ricercare questa sintesi tanto desiderata quanto, al momento, utopica. Partendo da un presupposto: da Breath of the Wild si dovrebbe cercare una cucitura verso Ocarina of Time, non il contrario. Altrimenti si finirebbe soltanto per espandere la Piana di Hyrule, vanificando un decennio di studio e ricerca (in ambito informatico, orografico e ludico), che ha riportato The Legend of Zelda ai vertici dell'industria, e a dare lezioni di design alla contemporaneità.
Depotenziare Link
La prima modifica da fare, rispetto a Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, risiede nel limitare Link. È stato bellissimo poter scalare qualsiasi cosa come l'Uomo Ragno, ma questa capacità ha anche originato una libertà che, pur eccellente per un singolo episodio, risulta eccessiva per cesellare il level design. Link non può arrampicarsi soltanto sugli alberi, ma pure sulle pareti di qualsiasi casa, su qualsiasi roccia o montagna vediate (a meno che non piova). La scalata risulta ancora più "problematica" col progressivo potenziamento del personaggio: con la barra del vigore al massimo, rende quasi inutile calcolare il percorso (montagne altissime escluse), talmente ampia è l'energia del protagonista.
L'arrampicata è una meccanica eccellente per un singolo gioco, come il ciclo dei tre giorni alla base di The Legend of Zelda: Majora's Mask, che non necessariamente va adottata come standard per la saga. Ha esaltato la libertà assoluta di Breath of the Wild, ha esaltato Breath of the Wild stesso, ma è bene che rimanga isolata ai giochi per Switch.
Lo stesso pensiero vale per i poteri Ultramano e Fusione in Tears of the Kingdom, che permettono di interagire con l'ambiente in maniera sì creativa, ma quasi onnipotente: a differenza della scalata in Breath of the Wild, perfino nel singolo episodio è stato difficile donare piena sensatezza a quest'abilità. I congegni più complessi, che sono diventati virali sui social, non hanno alcuna utilità pratica, oltre a compromettere l'estetica di Hyrule.
Le meccaniche ingegneristiche di Tears of the Kingdom, tre anni dopo, sono ancora stregonesche e quasi incomprensibili, per la perfezione con cui sono state realizzate: Nintendo potrebbe riproporle cucendogli una IP attorno. Semplicemente, se hanno funzionato per un capitolo della serie, anch'esse non devono diventare uno standard.
Non è necessario, d'ora in poi, che Link costruisca aerei con Ultramano, o che si possa arrampicare sui camini del Villaggio Calbarico. I limiti di Link sono aria per il level design del gioco.
Progressione per strumenti
Ocarina of Time ci ha ricordato quanto sia essenziale, per l'identità più pura della serie, la progressione affidata al ritrovamento di nuovi strumenti. Anche Tears of the Kingdom e Breath of the Wild propongono questo concetto, ma di fatto lo hanno estirpato, essendo confinato ai rispettivi "tutorial": in entrambi i giochi, tutti e quattro i poteri necessari a farsi strada per Hyrule si trovano prima di lasciare le aree iniziali. Da lì in poi, è tutto facoltativo.
Perfino il primo The Legend of Zelda, quello del 1986 per Famicom/NES, aveva questa caratteristica. Non si può completare il gioco senza raccogliere la spada, l'arco, la candela, le bombe, la zattera. E proprio il capostipite della serie ci mostra un altro concetto fondamentale: non è necessario, come invece accadeva nei The Legend of Zelda tridimensionali post Ocarina of Time, che tutti gli oggetti principali siano nascosti all'interno di un dungeon. Un'area di Hyrule potrebbe servire proprio a celare uno degli strumenti imprescindibili, senza riproporre il prevedibile pattern "dungeon - arma del dungeon - arma con cui si prosegue nel dungeon e con sui si sconfigge il boss".
Restaurando questo avanzamento nell'arco dell'intera avventura, slegandolo quindi dai tutorial, sarebbe fondamentale ricordarsi di creare poteri e strumenti che siano utili, davvero utili, al di fuori dei dungeon. Degli oggetti che consentano di interagire - liberamente - con tutta Hyrule. Non come la frusta di Skyward Sword, per capirci, o la trottola di Twilight Princess. Quest'ultima a volte veniva usata anche nell'overworld, ma in maniera alquanto ridicola, per il motivo che tratteremo nel prossimo paragrafo.
Design ambientale non basato su Link
Una storica criticità dei The Legend of Zelda tridimensionali, con l'eccezione di Breath of the Wild, risiede proprio nel "mondo disegnato per Link". Abbiamo scritto Breath of the Wild, senza accorpare stavolta Tears of the Kingdom, perché anche quest'ultimo soffriva dello storico problema: spesso si trovavano dei congegni Zonau in giro senza alcuna ragione, senza alcuna giustificazione, se non per consentire l'avanzamento del protagonista in quel preciso momento.
La trottola (ufficialmente Disco Rotante) di Twilight Princess è un esempio estremo, ma chiarificatore: una volta usciti dal dungeon che la custodiva, c'erano delle montagne con delle rotaie (?) in cui si poteva utilizzare per "solcare" le rocce. Ma che senso avevano quelle rotaie, perché erano lì? Per nessuna ragione sensata, in effetti.
Questo problema affligge anche il remake di Ocarina of Time, il più raffinato tra gli Zelda 3D tradizionali. Gli elementi che lo manifestano più chiaramente sono gli appigli per l'arpione: perché nel villaggio Goron dovrebbero esserci degli agganci di questo tipo? Loro non li usano. In questo caso, la soluzione è abbastanza semplice: bisognerebbe inserire dei materiali che siano sempre, e ribadiamo sempre, reattivi a un determinato strumento. Un esempio viene dall'originale Ocarina of Time, quello per Nintendo 64: lì ogni tipo di legno (o quasi) era afferrabile con l'Arpione. Che sia una zona fondamentale per proseguire, o il terrazzo di una casa secondaria, l'importante è creare un'interazione uniforme e coerente.
Stare attenti al design ambientale, in cui Breath of the Wild è praticamente perfetto (facilitato anche dal non avere strumenti imprescindibili, esclusi i quattro poteri iniziali) porta a due grandi vantaggi. Il primo è la coerenza dell'universo di gioco: dà l'impressione che i paesaggi e le architetture siano lì per un preciso motivo, non per essere attraversati da Link.
Il secondo è una diretta conseguenza esperienziale e giace nella principale opposizione tra Skyward Sword e Breath of the Wild. Nel primo, sembrava di stare in un parco giochi costruito su misura per Link; nel secondo, bisognava studiare e conquistare una terra selvaggia o, nel peggiore dei casi, addirittura ostile. La stessa differenza che intercorre, in breve, tra andare in un Luna Park e attraversare un bosco.
Una rottura di... armi
La rottura delle armi è uno degli elementi di Breath of the Wild meno sopportati dai fan storici di The Legend of Zelda. Effettivamente si tratta di una dinamica funzionale ma, stranamente per Nintendo, decisamente poco elegante. Personalmente non l'ho trovata fastidiosa, ma è ampiamente comprensibile perché risulti stressante.
Si tratta, è piuttosto ovvio, di un ingranaggio inserito per catalizzare gli scontri e la ricerca degli stessi, visto che si possono rubare - e poi utilizzare - le armi dei nemici. Attaccando con successo un fortino di Boblin, abitualmente se ne esce con una spada in meno (rotta), ma con tre in più (conquistate). È una stima generica, ma il punto è proprio questo: incentiva le battaglie, e l'utilizzo di diversi strumenti o armi. Evita che, una volta trovato un oggetto particolarmente forte, si usi soltanto quello.
Scovare "il problema" è semplice, trovare un'altra soluzione no. La più banale ci sembrerebbe quella di lasciare la varietà di armi di Breath of the Wild (lance, spade lunghe e corte, spadoni...), magari approfondendole ancora di più, evitando o ritardando la rottura delle stesse, e ponendo in mano ai nemici delle versioni differenti, così da stimolarne la conquista.
Questa routine sostitutiva potrebbe funzionare alla grande nelle prime ore di gioco. Non eviterebbe invece la situazione secondaria che Nintendo teme, e cioè che, una volta trovata un'arma particolarmente forte, si utilizzi soltanto quella. Si tratta davvero di un problema? Cercare la "versione migliore" di uno strumento potrebbe essere stimolante e si potrebbero creare dei nemici vulnerabili soltanto ad alcune armi, così da obbligarne l'alternanza. Insomma, nelle sessioni avanzate si tratterebbe di cercare la migliore lancia di Hyrule, la migliore spada, la migliore ascia, piuttosto che di scovare uno strumento generico.
Il boss finale raggiungibile subito
Una volta lasciato l'Altopiano delle Origini, in Breath of the Wild si ha un solo obbiettivo: uccidere Ganon. Anche i Colossi e le Memorie sono inseriti - come la Calamità - tra le missioni principali, ma in realtà non sono obbiettivi imprescindibili per concludere il gioco.
Come tante altre dinamiche già trattate, anche questa funzionava meravigliosamente nel capitolo del 2017. Era quasi inebriante poter andare subito al Castello e fronteggiare il boss finale, il cui raggiungimento non era precluso da nessun vincolo totalizzante, ma da vari "soft lock" composti da nemici difficilmente superabili (con pochi cuori e un equipaggiamento scarso).
Ma quanto è importante poter raggiungere subito il boss finale? Non ci sembra una caratteristica chiave della serie. È stata una scelta eccellente per un gioco, che non necessariamente deve tramutarsi in un archetipo. Quest'impostazione dà un senso di estrema libertà, nemmeno The Legend of Zelda per NES lo permetteva, ma pregiudica troppe altre caratteristiche.
Dei dungeon obbligatori e con un ordine
Esistono soltanto due The Legend of Zelda in cui i dungeon non sono obbligatori e sono i due capitoli più recenti. A mia opinione sono stati perfino troppo attaccati da questo punto di vista. Oggettivamente, tuttavia, i dungeon (in questi due titoli) non sono più quell'esperienza sublimante che rappresentavano in passato.
La soluzione l'ha già fornita The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Bisogna rimettere i dungeon obbligatori, ma suddivisi in due o tre scaglioni. Il giocatore deve affrontare A e B? Bene, può farlo in qualsiasi ordine. A quel punto sblocca l'accesso a C, D ed E, anch'essi ad ordine libero. Stessa cosa per F e G.
È una via di mezzo che rischia di scontentare sia i fan della "formula di Zelda" che quelli degli open air, ma il remake di Ocarina of Time ha dimostrato quanto siano importanti e fondamentali per la saga. Non si può prescindere dai dungeon e questa ci sembra l'unica maniera per armonizzarli con gli ultimi capitoli: non sarebbe niente di inusitato, Zelda NES lasciava una libertà pressoché totale nell'ordine dei labirinti, A Link to the Past quasi.
Ovviamente, come in Tears of the Kingdom, dovrebbero essere integrati nella mappa di Hyrule. E non solo loro...
Sacrari da ridurre
Come già accaduto ai labirinti e alle caverne, anche i Sacrari dovrebbero essere integrati nella mappa. Limitando i movimenti e i poteri di Link - perché, oltre ai caricamenti, erano il motivo principale per cui i Sacrari risiedevano in una realtà "a parte" - non ci sarebbero difficoltà invalicabili nell'unire mini dungeon e mappa principale.
Abbiamo scritto mini dungeon e non Sacrari. I Sacrari, forse già in Breath of the Wild e sicuramente in Tears of the Kingdom, sono troppo numerosi e, mediamente, troppo piccoli. Nintendo potrebbe ridurne la quantità generale, mantenendo soltanto quelli più grandi e strutturati che, come in Elden Ring, andrebbero anche - proprio perché integrati - a riempire la mappa.
Su Switch forse non era possibile a livello tecnico: su Switch 2 lo è.
Attività secondarie e strumenti musicali
Le attività secondarie sono molto importanti negli Action Adventure, di cui The Legend of Zelda è il padre putativo, e i due open air ne sono carenti. Non soltanto rispetto a un titolo mastodontico e contemporaneo come GTA VI: lo stesso remake di Ocarina of Time ci ha ricordato quanto sia bello ritrovarsi in delle situazioni con dei controlli e delle strumentazioni circostanziate, quasi del tutto assenti negli open air, come la pesca. Quanto sarebbe stato bello avere una canna (niente battute) da portarsi dietro, piuttosto che raccogliere i pesci con le mani o - peggio - elettrizzandoli come dei bracconieri?
Il remake di Ocarina of Time ci ha anche ricordato che, per dirla in stile Dungeons and Dragons, Link è sì un paladino, ma possiede anche delle abilità da bardo. Gli strumenti musicali sono da sempre legati al DNA della serie. Questa caratteristica era divenuta stantia in Skyward Sword, in cui la lira era stata inserita quasi per consuetudine, con funzionalità e controlli limitati, e per questo era stata successivamente rimossa in Breath of the Wild. La connessione tra musica e magia tuttavia è centrale in The Legend of Zelda, e Ocarina of Time ci ha mostrato di nuovo quanto sia bello poter suonare uno strumento - come se fosse vero - all'interno di un'avventura. Non è una modifica centrale, ma sarebbe piacevole se ritornasse qualcosa di simile, purché ispirato e adeguatamente contestualizzato, nel prossimo gioco.
La mappa
Con Dungeon e Sacrari integrati ad essa, la mappa sarebbe già bella "piena". Non c'è alcun bisogno di espanderla ulteriormente: Breath of the Wild era già abbastanza vasto, figuriamoci Tears of the Kingdom. Hyrule andrebbe rinnovata con una morfologia inedita e delle (ulteriormente) approfondite interazioni fisiche, in particolare acquatiche e marittime, in cui la serie è ormai arretrata.
L'esplorazione, naturalmente, subirebbe delle variazioni. Ritornando ai dungeon obbligatori e a un ordine semi-libero, la stessa mappa dovrebbe adeguarsi: è una cosa che The Legend of Zelda ha sempre fatto, prima dei capitoli open air. Non significa necessariamente bloccare delle intere zone, ma di celare alcuni punti chiave, se raggiunti quando non è il momento. Bisogna essere liberi di andarci, per poi essere rispediti indietro, sia con dei soft lock (come dei nemici troppo forti) sia con degli hard lock (uno strumento che vincola l'ingresso).
Bloccare troppe aree o troppe regioni riporterebbe la serie all'eccessiva linearità di Skyward Sword. Ma anche non avere un ordine in generale (da poter disattendere) potrebbe ormai dimostrarsi prevedibile.
La storia
Tutti questi piccoli paletti, che andrebbero - lo ribadiamo - a levigare il terzo gioco open air, non certo a sostituirlo con uno Zelda aderente alla vecchia formula (quantomeno nella sua versione tardiva e letargica), consentirebbero anche di elaborare un punto particolarmente colpito dalla "libertà assoluta": la storia.
Sia in Breath of the Wild che (un po' meno) in Tears of the Kingdom, la narrazione è principalmente affidata a ciò che Link - di meraviglioso - può compiere attraverso le azioni. Alla prima volta che vede un drago, alla prima volta che incontra un Lynel. Parallelamente al gameplay, anche la narrativa migliore del gioco è emergente: un albero che prende fuoco se colpito da un fulmine, che viene sradicato e, rotolando, uccide un animale innocente, finendo (galleggiante) su un lago in fondo alla valle.
Tuttavia dopo due capitoli - anche qui, ne sarebbe bastato uno - ha già stufato il fatto che la storia sia incentrata sul passato e, conseguentemente, sul ritrovamento delle memorie (anche loro hanno stancato, ma siamo sicuri Nintendo ne sia consapevole).
Ocarina of Time ha palesato quanto sia coinvolgente affezionarsi a dei personaggi nel presente, a cui accadono cose nell'attualità, a cui raccontare ciò che di eroico abbiamo compiuto. Quanto sia intrigante avere un plot twist centrale che catalizzi e incendi la seconda parte dell'avventura.
Inserire dei dungeon obbligatori (ad ordine libero, in vari scaglioni) restituirebbe alla serie anche questo aspetto. Come scritto all'inizio, è una missione difficile che presenta vari rischi. Ma non è impossibile: il vero dubbio, è se Nintendo sia interessata. Visto che il remake di Ocarina of Time è stato realizzato anche per introdurre gli sviluppatori più giovani, finora impegnati soltanto negli open air, alle virtù dei The Legend of Zelda passati... speriamo di sì.