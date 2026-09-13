La smart TV TCL da 75" con tecnologia QD‑Mini LED è in promo su Amazon: acquistala al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare il prezzo della smart TV TCL da 75": l'offerta prevede uno sconto attivo del 16% per un costo totale e finale d'acquisto di 799€ (minimo storico). Puoi acquistarla (anche a rate) direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui giù: La smart TV TCL da 75 pollici utilizza la tecnologia QD MiniLED Dimming, progettata per controllare la luce con grande precisione e offrire immagini più luminose e dettagliate.

Il risultato è un contrasto più profondo, con neri e ombre meglio definiti. In combinazione con la tecnologia QLED, il televisore punta a offrire colori vividi e immagini più realistiche, per un'esperienza di visione coinvolgente.