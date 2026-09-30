EA Sports sta lavorando su un AAA free to play live service: ecco i primi dettagli

EA produce tanti videogiochi, ma è nota soprattutto per EA Sports, la sua divisione dedicata ai titoli sportivi come FC, Madden NFL e UFC.
Si tratta di grandi successi a livello mondiale, ma c'è sempre spazio per ottenere di più: per la precisione, con un nuovo AAA free to play live service.
I dettagli sul gioco di EA Sports
Le informazioni arrivano da una offerta di lavoro presso lo studio di Shanghai, dove viene richiesto un Client Engineer. Il team in questione è storicamente dedicato ai titoli mobile, ma ovviamente non è detto che l'opera sarà destinata a tali piattaforme, o perlomeno non esclusivamente.
Il sito ufficiale di EA recita: "EA China ospita diverse organizzazioni chiave di EA, tra cui EA SPORTS FC Mobile Shanghai Studio, EA Create, EA Digital Platform (EADP), Great China Publishing, Partnered Development Group (PDG), Quality, Verification & Standards (QVS) e Data and Analytics (DnA). Questo team internazionale e collaborativo offre l'opportunità di lavorare sulle IP più importanti di EA, come EA SPORTS FC, Plants vs. Zombies, Need for Speed, ecc."
Lo studio è alla ricerca di una figura in grado di "offrire funzionalità di alta qualità e supporto live-service per un titolo online AAA free-to-play". Dovremo attendere annunci ufficiali o qualche leak per capire meglio di cosa si possa trattare.
Infine, ricordiamo che EA Sports FC 27 per ora non riceverà nessuna modifica al bilanciamento del gameplay.