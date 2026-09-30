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EA Sports sta lavorando su un AAA free to play live service: ecco i primi dettagli

Secondo quanto scoperto tramite alcune offerte di lavoro, EA Sports sta lavorando a un nuovo AAA free to play live service.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/09/2026
Dei giocatori di calcio in EA Sports FC 27

EA produce tanti videogiochi, ma è nota soprattutto per EA Sports, la sua divisione dedicata ai titoli sportivi come FC, Madden NFL e UFC.

Si tratta di grandi successi a livello mondiale, ma c'è sempre spazio per ottenere di più: per la precisione, con un nuovo AAA free to play live service.

I dettagli sul gioco di EA Sports

Le informazioni arrivano da una offerta di lavoro presso lo studio di Shanghai, dove viene richiesto un Client Engineer. Il team in questione è storicamente dedicato ai titoli mobile, ma ovviamente non è detto che l'opera sarà destinata a tali piattaforme, o perlomeno non esclusivamente.

Il sito ufficiale di EA recita: "EA China ospita diverse organizzazioni chiave di EA, tra cui EA SPORTS FC Mobile Shanghai Studio, EA Create, EA Digital Platform (EADP), Great China Publishing, Partnered Development Group (PDG), Quality, Verification & Standards (QVS) e Data and Analytics (DnA). Questo team internazionale e collaborativo offre l'opportunità di lavorare sulle IP più importanti di EA, come EA SPORTS FC, Plants vs. Zombies, Need for Speed, ecc."

Un bug di EA Sports FC 27 spoglia le calciatrici mostrandole in intimo durante le partite Un bug di EA Sports FC 27 spoglia le calciatrici mostrandole in intimo durante le partite

Lo studio è alla ricerca di una figura in grado di "offrire funzionalità di alta qualità e supporto live-service per un titolo online AAA free-to-play". Dovremo attendere annunci ufficiali o qualche leak per capire meglio di cosa si possa trattare.

Infine, ricordiamo che EA Sports FC 27 per ora non riceverà nessuna modifica al bilanciamento del gameplay.

#Electronic Arts
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