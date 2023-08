Twin Peaks: Into the Night è il gioco gratis non ufficiale della serie di David Lynch, in stile PS1

Twin Peaks: Into the Night è un piccolo e interessante progetto amatoriale che tenta di tradurre la serie TV diretta da David Lynch in videogioco, partendo dalle stagioni degli anni '80. Si tratta di un gioco gratuito, di cui è disponibile una demo giocabile. Volendo c'è anche un trailer per vederlo in azione.

Come potrete verificare giocandola, questa simpatica avventura narrativa, è realizzata con grafica in stile PS1 e, oltretutto davvero bene. L'autore si è preoccupato di rifare anche la sigla nello stile della prima console di Sony.

Pagina itch.io di Twin Peaks: Into the Night