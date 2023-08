Red Dead Redemption per Nintendo Switch gira anche su PC grazie all'emulazione, a 60fps

La versione Nintendo Switch di Red Dead Redemption è giocabile anche su PC , grazie all' emulazione . Naturalmente è chiaro che dobbiate avere la versione originale per farlo, altrimenti sarebbe pirateria.

Le politiche di Rockstar riguardanti il PC

Qualche giorno fa Rockstar Games ha pubblicato Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch, dimenticandosi per l'ennesima volta la versione PC.

Ma i giocatori PC possono giocarci comunque legalmente, acquistando il gioco per Nintendo Switch e usando gli emulatori Yuzu e Ryujinx per farlo girare.

Va detto che l'emulazione di Nintendo Switch è ormai avanzatissima, considerando la facilità con cui è stata violata la piattaforma. Red Dead Redemption non è il primo titolo per la console ibrida di Nintendo che è giocabile su PC praticamente dal giorno di lancio. Ad esempio Pokemon Brilliant Diamond, Bayonetta 3, Monster Hunter Rise, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Pikmin 4 sono stati tutti giocabili da subito.

La parte migliore è che usando gli emulatori è possibile sbloccare il framerate, fisso a 30fps su console, oltre che migliorare la resa grafica. Peccato che per ora le prestazioni non siano proprio eccezionali e che scendano spesso sotto ai 60fps.

Detto questo, Red Dead Redemption era già giocabile da tempo su PC, tramite l'emulatore di Xbox 360 Xenia, che riesce a farlo girare a 4k per 60fps mantenendo il framerate roccioso.