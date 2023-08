X: Elon Musk potrebbe non riuscire a rimuovere il blocco degli utenti, grazie ad Apple e Google

L’ultima di Musk

Musk una ne pensa e cento ne fa, il suo maestro impazzire farà

Nelle scorse ore Elon Musk ha annunciato una novità per X: la rimozione del tasto di blocco degli utenti, subendo di conseguenza le critiche di tutta la comunità, comprese quelle di molti dei suoi supporter. Secondo lui la funzione per silenziare le persone considerate sgradite è sufficiente, ma in questo modo si garantisce comunque loro la possibilità di replicare ai post e accedere ai profili di chi non vorrebbe averci più niente a che fare.

Così è spuntata la clausola dei negozi di Apple e Google, che richiedono appositamente che le applicazioni social come quella di X consentano di bloccare le altre persone. Rimuovere il blocco potrebbe quindi rivelarsi una mossa rischiosa.

Alcuni dipendenti di X hanno però fatto notare che probabilmente c'è stato un allarme eccessivo per le parole di Musk, che di suo non ha spiegato nulla creando un grosso fraintendimento (voluto, verrebbe da malignare). Sostanzialmente dopo la rimozione del tasto per bloccare gli account, le sue funzioni sarebbero assegnate al tasto per silenziare e gli utenti potrebbero trasferire il loro elenco delle persone bloccate a quest'ultimo.

Insomma, l'intera faccenda potrebbe risolversi nel classico tanto rumore per nulla, dovuto in questo caso alla pessima comunicazione di Elon Musk, che comunque non è nuovo a usare tecniche da troll per provocare l'utenza.