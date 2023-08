Baldur's Gate 3: sviluppatore ringrazia Bioware per i primi due, che hanno reso possibile il terzo

Il capo degli sceneggiatori di Baldur's Gate 3 , Adam Smith, ha ringraziato Bioware per aver sviluppato i primi due capitoli, Baldur's Gate e Baldur's Gate 2: Shadows of Amn, che hanno reso possibile la realizzazione, e il successo, del terzo episodio.

Siamo nani sulle spalle dei giganti

I primi due Baldur's Gate erano dei gran giochi, effettivamente

Smith spera inoltre che Bioware sia fiero del lavoro fatto da Larian Studios con Baldur's Gate 3.

Le dichiarazioni dello sviluppatore sono state fatte in occasione di un'intervista concessa alla testata PC Gamer, in cui si è parlato di Jaheira, un personaggio proveniente dai primi due Baldur's Gate, che appare 100 anni dopo i fatti di allora.

Smith si è detto davvero felice ed emozionato di aver potuto continuare la storia della serie, che gli ha ricordato la sua infanzia, ma ha sentito anche la pressione di doversi occupare dell'eredità lasciata da Bioware, definendola una "cosa da spalle dei giganti", facendo riferimento alla celebre frase di Bernardo di Chartres, citata per la prima volta dal suo allievo Giovanni di Salisbury.

Smith ha anche rivelato che Baldur's Gate 3 era nato come seguito di Divinity: Original Sin II, per poi trasformarsi nel seguito della celebre serie. Smith: "Per me significa molto ogni volta che vedo qualcuno che è stato anche vagamente associato ai giochi originali di [Baldur's Gate] essere contento, perché abbiamo nei loro confronti un enorme debito e speriamo di averli resi orgogliosi."