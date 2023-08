Baldur’s Gate 3 funziona male su Steam Deck, utenti si lamentano del sistema di verifica di Valve

Baldur's Gate 3 è sicuramente uno dei giochi più importanti dell'anno, che sta facendo grossi numeri su PC. Molti possessori di Steam Deck sono però arrabbiati con il sistema di verifica di Valve , che indica il gioco come perfettamente compatibile con l'ibrido tra una console portatile e un PC (ha la classica spunta verde), quando in realtà non sembra esserlo completamente.

I problemi di Baldur’s Gate 3 con Steam Deck

Baldur's Gate III non gira perfettamente su Steam Deck

Sostanzialmente gli utenti starebbero lamentando delle prestazioni pessime da parte del gioco su Steam Deck, non tanto nella prima parte del gioco, quanto in quelle avanzate. Sui social sono iniziati a fioccare anche i meme, come quello in cui si sottolinea come il gioco sia poco fluido e sfocato nonostante i tweak alle impostazioni https://www.reddit.com/r/SteamDeck/comments/15spjpj/i_cant_be_the_only_one_losing_faith_in_this_system/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=ioscss&utm_content=1&utm_term=1.

Dai commenti allo stesso post apprendiamo che mentre il primo atto gira molto bene, gli altri non riescono a garantire prestazioni decenti per via della presenza di ambienti più grandi e complessi, come le Moonrise Tower o la città di Baldur's Gate stessa.

Ad esempio un utente ha spiegato: "All'inizio andava molto bene, ma a metà del secondo atto e per quello che ho giocato del terzo atto, le performance sono andate a farsi benedire." Un altro utente ha rafforzato il concetto: "Supportato per l'atto 1, letteralmente ingiocabile nel terzo atto." Il tutto mira a sottolineare come il gioco non meriti la spunta di verificato datagli da Valve e che probabilmente i test sono stati fatti soltanto sul primo atto, quello in cui va meglio. I giochi verificati dovrebbero infatti garantire determinate prestazioni lungo tutto il gioco.

C'è anche da dire che altri commenti definiscono il gioco comunque giocabile su Steam Deck, ovviamente a fronte di diversi sacrifici, ma criticano a loro volta il sistema di verifica di Valve, che in questo caso può risultare ingannevole. Comunque sia viene consigliato di usare Proton Experimental e FSR di AMD per migliorare le prestazioni.