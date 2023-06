NVIDIA DLSS e AMD FSR: quando l’esclusività non riguarda solo le console

Grazie a un articolo di Wccftech possiamo approfondire un'altra spinosa questione sull'utilizzo del Deep Learning Super Sampling e del FidelityFX Super Resolution : l'esclusività. Ebbene, il contendersi un titolo sulla propria piattaforma non riguarda solamente le console, diatriba che proprio in questo periodo è sotto i riflettori con il processo giuridico in atto tra Microsoft e la FTC per il caso dell'acquisizione di Activision Blizzard.

Lo stato della California è famoso per molte attrazioni che spaziano dai parchi naturali, agli Universal Studio, a Disneyland fino al Golden Gate Bridge. Ma questa meta a stelle e strisce non è solo una location per viaggi ambita da molti turisti, è infatti anche il palco della lotta interna tra aziende leader di GPU. Vi abbiamo già parlato di come questa rivalità si misuri sul tasso di adozione nei giochi tripla A delle loro tecnologie proprietarie, il DLSS e l'FSR, ma la sfida non si ferma al solo hardware o software.

In questa immagini troverete i titoli che hanno ricevuto il supporto all'FSR 2

Il concetto di esclusività riguarda anche le 2 tecnologie nate per migliorare l'upscaling nativo dell'immagine e portare una maggiore conta di FPS nei giochi a cui si applicano. Nonostante entrambe le tecnologie possano essere implementate liberamente dagli sviluppatori senza essere soggetti a particolari royalties, a volte entrano in campo accordi commerciali tra le parti per rendere esclusiva l'implementazione di soltanto una delle due.

La redazione di Wccftech si è dunque adoperata per chiedere ai diretti interessati qualcosa in più sulla questione, dato che alcuni giochi attuali prevedono solamente il supporto dell'FSR: produzioni del calibro di Resident Evil 4, Dead Island 2, Star Wars Jedi: Survivor.

Sulla questione è stato intervistato un portavoce di AMD che ha dichiarato: "Per chiarire, ci sono siti in cui si tiene traccia dell'implementazione delle tecnologie di upscaling e questi indicano che ci sono un certo numero di giochi che attualmente supportano solo DLSS." Non possiamo negare quanto detto, ed è vero che alcuni giochi hanno solo la tecnologia di NVIDIA come supporto di upscaling ma solo perché, come nel caso di Battlefield 2042, l'ultima versione dell'FSR, al momento del lancio del titolo di Electronic Arts non era ancora disponibile.

Il portavoce ha inoltre affermato che: "AMD FidelityFX Super Resolution è una tecnologia open source che supporta una varietà di architetture GPU, incluse console e soluzioni di concorrenti, e riteniamo che un approccio aperto ampiamente supportato su più piattaforme hardware sia l'approccio migliore a vantaggio di sviluppatori e giocatori. AMD si impegna a fare ciò che è meglio per gli sviluppatori di giochi e per tutti i giocatori e offre ai team di sviluppo la flessibilità di implementare l'FSR in qualsiasi gioco."