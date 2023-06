NVIDIA DLSS vs AMD FSR: il tasso di adozione è a favore dell'upscaling di NVIDIA

Circa due mesi fa avevamo affrontato il delicato discorso inerente ai tassi di adozione delle tecnologie di upscaling dell'immagine all'interno dei giochi AAA, una lista che vedeva NVIDIA con il suo DLSS 3 svettare sia sul DLSS 2, ma soprattutto contro lo sfidante FSR 1 e FSR 2 di AMD . A distanza di poco più di 60 giorni gli equilibri non sono cambiati, ma anzi il DLSS si è dimostrato ancora una volta saldamente in testa nella conta di titoli supportati, ampliando così la libreria di giochi che possono beneficiare di questa cruciale tecnologia.

Avrete sicuramente visto i benchmark dei titoli più blasonati e con maggiore richiesta di dispendio di "muscoli" della GPU raddoppiare o aumentare sensibilmente quando il DLSS 3 scende in campo per sopperire alle prestazioni native grazie al generatore di frame. Un esempio pratico e sicuramente più eclatante si ha con Cyberpunk 2077 , dove una NVDIA GeForce RTX 4070 Ti non riuscirebbe a riprodurre il titolo di CD Projekt RED a 4K e 60 FPS senza l'uso di questa tecnologia proprietaria.

I due maggiori sfidanti sul mercato, NVIDIA e AMD, seppure in cerca dello stesso risultato, hanno approcciato il problema del miglioramento visivo e della fluidità dei giochi con mentalità diverse. NVIDIA al momento sfrutta la terza generazione di DLSS, che in molti titoli ha dimostrato di essere una delle tecnologie più performanti e con risultati eccellenti sulla resa generale di un gioco.

AMD dal canto suo ha fatto passi in avanti con la versione 2.2 del FSR, aumentando la conta di giochi supportati e portando costantemente novità alla sua tecnologia per renderla sempre più performante. Una possibile evoluzione, da cui ci auspichiamo grandi cambiamenti, potrebbe avvenire con l'arrivo dell'FSR 3 che, stando alle voci di corridoio che stanno emergendo in questo periodo, potrebbe basarsi su un sistema di generazione di 4 frame interpolati ogni singolo frame renderizzato.

Questo significherebbe che per ogni frame reale, la tecnologia di AMD potrebbe crearne 4 aggiuntivi, raggiungendo una conta impressionante, almeno sulla carta. Ovviamente il tutto è assolutamente ipotetico e ancora non è ben chiaro se per la prima volta ci sarà anche un requisito hardware capace di tagliare fuori le schede della concorrenza, ma se si dovesse rivelare veritiero senza un peggioramento della qualità dell'immagine, AMD riuscirebbe a spuntarla sul DLSS 3 che può appunto generare un solo frame aggiuntivo per ogni frame nativo.

Le principale feature del FidelityFX Super Resolution

Ma rimanendo ai tempi attuali, lo scontro si misura sui tassi di adozione e NVIDIA può vantare un incremento in questi due mesi di 40 titoli supportati contro i 17 di AMD. Questo incremento porta la libreria di titoli supportati dal DLSS a superare abbondantemente i 300 giochi contro i circa 250 che implementano l'upscaling di AMD.