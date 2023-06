Lies of P: la schivata verrà sistemata prima del lancio, conferma Neowiz Games

La schivata in Lies of P lascia a desiderare? Niente paura: Neowiz Games ha confermato che verrà sistemata prima del lancio, proprio sulla base del feedback raccolto grazie alla demo del promettente soulslike ispirato a Le Avventure di Pinocchio.

Capace di totalizzare un milione di download in soli tre giorni, la demo di Lies of P ha consentito a un gran numero di utenti di provare in anteprima l'esperienza e appunto di esprimersi su eventuali criticità, come appunto il sistema di schivata implementato per il gioco.

"Abbiamo preso nota dei tanti feedback ricevuti in merito al sistema di schiavata in Lies of P", ha detto il game director Jiwon Choi nel corso di una recente sessione di domande e risposte. "Schivata e parata sono due elementi cruciali del gioco, insieme al P-Organ."

"Ebbene, considerata l'intricata struttura del titolo è imperativo gestire questi elementi in maniera meticolosa e con grande cura. Stiamo effettuando proprio in questo momento una rivalutazione dei vari aspetti del sistema di schivata, inclusi i fotogrammi in cui il personaggio è intangibile, le meccaniche legate alla distanza e altro ancora."

Abbiamo parlato anche di questo quando abbiamo provato una sostanziosa demo di Lies of P, alcuni giorni fa.