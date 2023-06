The Outer Worlds 2: una versione PS5 non è completamente fuori discussione, dice Xbox

The Outer Worlds 2 è stato annunciato nel 2021 in versione PC e Xbox Series X|S: considerando che è sviluppato da Obsidian Entertainment - team di Xbox Game Studios - la cosa non stupisce più di tanto. Ora, però, scopriamo che una versione PS5 potrebbe comunque arrivare. Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, ha affermato che la compagnia deve ancora decidere se il gioco di ruolo sarà pubblicato anche sulla console di attuale generazione di Sony Interactive Entertainment.

Durante il suo controinterrogatorio per il processo tra Microsoft/Activision Blizzard e la Federal Trade Commission, a Booty è stata posta una serie di domande sulle pubblicazioni per PlayStation dei giochi Bethesda dopo l'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft. Un avvocato della FTC ha chiesto informazioni sulle versioni PlayStation già pubblicate di giochi come Deathloop, Ghostwire: Tokyo e The Outer Worlds, Booty ha chiarito che Bethesda si era già impegnata a pubblicare quei giochi su PlayStation prima dell'acquisizione.

Quando però gli è stato chiesto se The Outer Worlds 2 di Obsidian sarà un'esclusiva Xbox ora che quegli impegni sono terminati, Booty ha risposto che "non è stata presa una decisione" in un senso o nell'altro. Il responsabile di Xbox Game Studios ha poi affermato che Microsoft tende a impegnarsi per soddisfare le comunità su altre piattaforme sulle quali un certo franchise già è stato pubblicato. Quindi, dato che l'originale The Outer Worlds è stato pubblicato su PlayStation, è possibile che Xbox mantenga il franchise sulla console di Sony.

Dobbiamo però fare attenzione e non pensare che questa sia una conferma di una versione PS5 di The Outer Worlds. La dichiarazione di Booty potrebbe significare molte cose diverse: la compagnia potrebbe decidere infine per un'esclusività totale, temporale oppure pubblicare il gioco su tutte le piattaforme PlayStation compresa sin dal D1. Per ora non abbiamo conferme se non che la versione PS5 non è già stata esclusa completamente.

In generale, Microsoft pubblicherà "molti altri" giochi Bethesda e ZeniMax su PlayStation e Nintendo.