Elon Musk vs Zuckerberg: lotta in gabbia in Italia confermata, le parole del Ministro della Cultura

Alla fine accadrà veramente. La lotta in gabbia tra Elon Musk e Mark Zuckerberg - di cui vi avevamo già parlato - si farà e sarà veramente in Italia, anche se non pare proprio che sarà a Roma. Il proprietario di Twitter (o X se volete usare il nuovo nome) ha condiviso nuove informazioni tramite il social network, seguito poi da Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura della Repubblica Italiana).

In una serie di tweet, Musk ha scritto: "La lotta sarà gestita dalle mie fondazioni e da quelle di Zuck (non dalla UFC). La diretta sarà su questa piattaforma [ndr, Twitter] e Meta [ndr, proprietaria di Facebook, Instagram...]. Tutto ciò che vedrete sarà l'antica Roma, quindi nulla di moderno. Ho parlato con il Primo Ministro dell'Italia e con il Ministro della Cultura. Sono d'accordo con la scelta di questa ambientazione epica."

Aggiunge poi: "Tutto sarà fatto nel rispetto del passato e del presente dell'Italia".