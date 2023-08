Call of Duty Modern Warfare III, il prezzo potrebbe essere più basso del previsto

Come riportato da Evan Fox - content creator - Call of Duty Modern Warfare III costa 54.95 dollari australiani. Il prezzo di Call of Duty Modern Warfare II al lancio era 109.95 dollari australiani. Pare quindi che il nuovo gioco costi circa la metà. La conversione è 65.24€ (109.95 dollari australiani) e 32.61€ (54.95 dollari australiani). Ovviamente i prezzi dei giochi non sono un cambio uno a uno. Call of Duty Modern Warfare II costava su Steam 69.99€, ma in linea di massima possiamo considerare i prezzi australiani come simili ai nostri. Il gioco in Italia potrebbe quindi costa su PC tra i 35 e i 40 euro, facendo delle stime approssimative.

Call of Duty Modern Warfare III arriverà il 10 novembre 2023 e ancora non è chiarissimo che tipo di gioco sia. Di certo proseguirà la storia del secondo Modern Warfare remake e permetterà di utilizzare i contenuti (come skin, personaggi, armi...) di tale gioco, ma secondo alcuni report sarà più che altro un'espansione del gioco precedente piuttosto che un vero e proprio nuovo capitolo. Ora, appare online il prezzo australiano del gioco su Steam che pare confermare questa ipotesi.

Call of Duty Modern Warfare III, calo di prezzo o errore?

Ovviamente in tutto questo discorso bisogna tenere in considerazione che, sebbene vi sia una prova video del prezzo di Call of Duty Modern Warfare III in versione australiana, nulla può essere considerato come ufficiale. Il gioco non è ancora disponibile alla prenotazione/preacquisto, quindi non sappiamo esattamente se la cifra scovata da Evan Fox sia un leak della piattaforma di Valve o un puro e semplice errore.

Come detto, però, report passati di Jason Schreier indicavano che il Call of Duty del 2023 non sarebbe stato un vero e proprio nuovo gioco quanto più una sorta di espansione per Call of Duty Modern Warfare II, ed effettivamente sembra esserlo, considerando che i contenuti del precedente vengono spostati in quello nuovo. Il fatto che venga venduto a un prezzo inferiore non è quindi una possibilità da escludere completamente.

Il 17 agosto ci sarà una presentazione completa di Call of Duty Modern Warfare III, forse scopriremo in tale momento nuovi dettagli.