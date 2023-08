Bored Ape NFT, gli acquirenti denunciano chi glieli ha venduti, perché non valgono più nulla

Gli acquirenti degli NFT della serie Bored Ape Yacht Club hanno citato in giudizio la casa d'aste Sotheby per averglieli venduti. I proprietari della serie, che hanno lanciano una class action, si sono pentiti dei loro acquisti dopo che il valore degli stessi è crollato nel giro di pochi mesi e ora accusano i venditori di aver gonfiato i prezzi nel 2021, anno in cui gli NFT venivano presentati come il futuro.

Stando a quanto scritto nella querela, Sotheby avrebbe ingannato gli investitori dando agli NFT "un'aura di legittimità... per generare l'interesse degli investitori e l'entusiasmo intorno al marchio Bored Ape". Lo stesso aumento dei prezzi avrebbe fatto parte dell'inganno e al momento dell'asta non era stato indicato che l'acquirente era la piattaforma FTX, ora screditata.