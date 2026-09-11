L'editore italiano 505 Games celebra 20 anni con sconti speciali su Steam

505 Games sta festeggiando il proprio 20° anniversario con un nuovo trailer che rende omaggio a due decenni di giochi memorabili, partnership creative e alle sue numerose e meravigliose community di giocatori. Per celebrare questo traguardo, 505 Games ha lanciato un'offerta Publisher Sale a tempo limitato su Steam, attiva dal 10 al 24 settembre, "invitando i giocatori a scoprire il loro nuovo gioco preferito grazie a speciali sconti dedicati all'anniversario".
Dal 2006, 505 Games ha pubblicato e distribuito oltre 200 giochi attraverso le varie generazioni di console, PC e piattaforme mobile.
I commenti dei co-CEO di Digital Bros.
Le promozioni, disponibili al link alla fine della notizia, includono giochi come:
- Wuchang: Fallen Feathers | -30%
- Assetto Corsa Rally | -20%
- Ghostrunners II | -80%
- Death Stranding Director's Cut | -75%
- tanti altri...
Rami Galante, co-CEO della società controllante di 505, Digital Bros, e co-fondatore di 505 Games, ha dichiarato: "Quando abbiamo iniziato, non pensavamo ai traguardi né immaginavamo dove si sarebbe trovata 505 Games 20 anni dopo. Il nostro obiettivo era costruire solide partnership, portare grandi giochi ai giocatori e guadagnarci un posto in un settore altamente competitivo. Raggiungere questo traguardo è qualcosa di cui siamo incredibilmente grati. In fin dei conti è una testimonianza della resilienza, del talento e dell'impegno delle persone che hanno plasmato 505 Games lungo il cammino."
Raffi Galante, anch'egli co-CEO e co-fondatore, ha concluso guardando al passato come a un'ottima lente attraverso cui osservare il presente - e il futuro - del settore: "L'industria dei videogiochi si è trasformata radicalmente negli ultimi due decenni, e uno dei motivi per cui 505 Games è ancora qui oggi è che abbiamo imparato ad adattarci insieme ad essa. Man mano che il settore si spostava verso la distribuzione digitale, le community online e il coinvolgimento continuo dei giocatori, ci siamo evoluti anche noi. Ciò che è rimasto costante è la nostra attenzione nel proporre grandi giochi e nel metterli in contatto con i giocatori che li amano."