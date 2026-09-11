L'editore italiano 505 Games celebra 20 anni con sconti speciali su Steam

505 Games sta festeggiando il proprio 20° anniversario con un nuovo trailer che rende omaggio a due decenni di giochi memorabili, partnership creative e alle sue numerose e meravigliose community di giocatori. Per celebrare questo traguardo, 505 Games ha lanciato un'offerta Publisher Sale a tempo limitato su Steam, attiva dal 10 al 24 settembre, "invitando i giocatori a scoprire il loro nuovo gioco preferito grazie a speciali sconti dedicati all'anniversario".

Dal 2006, 505 Games ha pubblicato e distribuito oltre 200 giochi attraverso le varie generazioni di console, PC e piattaforme mobile.