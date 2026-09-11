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L'editore italiano 505 Games celebra 20 anni con sconti speciali su Steam

In occasione del proprio ventesimo anniversario, l'editore italiano 505 Games ha deciso di rendere disponibili degli sconti su Steam. Vediamo quali sono le promozioni.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/09/2026
Un'auto da corsa in Assetto Corsa Rally

505 Games sta festeggiando il proprio 20° anniversario con un nuovo trailer che rende omaggio a due decenni di giochi memorabili, partnership creative e alle sue numerose e meravigliose community di giocatori. Per celebrare questo traguardo, 505 Games ha lanciato un'offerta Publisher Sale a tempo limitato su Steam, attiva dal 10 al 24 settembre, "invitando i giocatori a scoprire il loro nuovo gioco preferito grazie a speciali sconti dedicati all'anniversario".

Dal 2006, 505 Games ha pubblicato e distribuito oltre 200 giochi attraverso le varie generazioni di console, PC e piattaforme mobile.

I commenti dei co-CEO di Digital Bros.

Le promozioni, disponibili al link alla fine della notizia, includono giochi come:

  • Wuchang: Fallen Feathers | -30%
  • Assetto Corsa Rally | -20%
  • Ghostrunners II | -80%
  • Death Stranding Director's Cut | -75%
  • tanti altri...

Rami Galante, co-CEO della società controllante di 505, Digital Bros, e co-fondatore di 505 Games, ha dichiarato: "Quando abbiamo iniziato, non pensavamo ai traguardi né immaginavamo dove si sarebbe trovata 505 Games 20 anni dopo. Il nostro obiettivo era costruire solide partnership, portare grandi giochi ai giocatori e guadagnarci un posto in un settore altamente competitivo. Raggiungere questo traguardo è qualcosa di cui siamo incredibilmente grati. In fin dei conti è una testimonianza della resilienza, del talento e dell'impegno delle persone che hanno plasmato 505 Games lungo il cammino."

Mayhem à la Carte è stato annunciato: cucina e sparatorie co-op da 505 Games Mayhem à la Carte è stato annunciato: cucina e sparatorie co-op da 505 Games

Raffi Galante, anch'egli co-CEO e co-fondatore, ha concluso guardando al passato come a un'ottima lente attraverso cui osservare il presente - e il futuro - del settore: "L'industria dei videogiochi si è trasformata radicalmente negli ultimi due decenni, e uno dei motivi per cui 505 Games è ancora qui oggi è che abbiamo imparato ad adattarci insieme ad essa. Man mano che il settore si spostava verso la distribuzione digitale, le community online e il coinvolgimento continuo dei giocatori, ci siamo evoluti anche noi. Ciò che è rimasto costante è la nostra attenzione nel proporre grandi giochi e nel metterli in contatto con i giocatori che li amano."

Potete trovare gli sconti su Steam a questa pagina.

#Steam #Sconti
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