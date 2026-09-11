Control Resonant, Courtney Hope e Sean Durrie parlano dei loro personaggi

Nel nuovo video diario pubblicato da Remedy Entertainment, Courtney Hope e Sean Durrie parlano dei loro personaggi in Control Resonant, il secondo capitolo della saga che segnerà il ritorno di Jesse Faden e l'introduzione di suo fratello Dylan in qualità di protagonista.
Secondo gli attori, il lungo rapporto con il team di sviluppo, con cui collaborano ormai da oltre dieci anni, ha consentito loro di far evolvere i personaggi nel corso del tempo, portandoli in direzioni differenti rispetto alle figure che i giocatori avevano conosciuto nel primo Control.
Sean Durrie ha detto di essere entusiasta del fatto che i giocatori potranno vestire i panni di Dylan ed esplorare il mondo attraverso una nuova prospettiva, utilizzando un'arma differente e affrontando i nemici presenti nel gioco in una maniera inedita rispetto al precedente episodio.
Per Courtney Hope la possibilità di osservare la storia da una prospettiva diversa è altrettanto interessante e l'attrice è convinta che il rapporto fra i due personaggi sia estremamente forte, ma spesso in grado di sfociare in un conflitto.
I comprimari
Oltre al passaggio da Jesse a Dylan, Control Resonant vedrà anche il ritorno di diversi comprimari che abbiamo conosciuto nel primo capitolo; come Zoe, il personaggio interpretato da Kezia Burrows, che nel corso dell'avventura imparerà a guardare le cose in maniera differente.
Tornerà anche il Dottor Casper Darling, interpretato da Matthew Porretta: un brillante scienziato che anche stavolta rivelarci informazioni interessanti sull'FBC e sulle minacce che affronta, nonché Emily Pope, interpretata da Antonia Thomas, che continua a studiare l'ignoto.