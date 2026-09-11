Control Resonant, Courtney Hope e Sean Durrie parlano dei loro personaggi

Nel nuovo video diario pubblicato da Remedy Entertainment, Courtney Hope e Sean Durrie parlano dei loro personaggi in Control Resonant, il secondo capitolo della saga che segnerà il ritorno di Jesse Faden e l'introduzione di suo fratello Dylan in qualità di protagonista.

Secondo gli attori, il lungo rapporto con il team di sviluppo, con cui collaborano ormai da oltre dieci anni, ha consentito loro di far evolvere i personaggi nel corso del tempo, portandoli in direzioni differenti rispetto alle figure che i giocatori avevano conosciuto nel primo Control.

Sean Durrie ha detto di essere entusiasta del fatto che i giocatori potranno vestire i panni di Dylan ed esplorare il mondo attraverso una nuova prospettiva, utilizzando un'arma differente e affrontando i nemici presenti nel gioco in una maniera inedita rispetto al precedente episodio.

Per Courtney Hope la possibilità di osservare la storia da una prospettiva diversa è altrettanto interessante e l'attrice è convinta che il rapporto fra i due personaggi sia estremamente forte, ma spesso in grado di sfociare in un conflitto.