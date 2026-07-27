Crisi delle RAM: Gigabyte apre al produttore cinese CXMT per sbloccare le scorte di memorie DDR 5

La carenza di memorie DDR5, unita ai continui rincari innescati dalla fame di DRAM dell'intelligenza artificiale, sta spingendo i produttori a cercare vie d'uscita d'emergenza e quella di Gigabyte guarda alla Cina. La compagnia taiwanese ha infatti deciso di aprire l'intero catalogo di schede madri ai chip prodotti da ChangXin Memory Technologies (CXMT), per evitare che le strozzature della filiera blocchino le vendite o lascino a bocca asciutta chi vuole fare un upgrade.
L'aggiornamento tocca entrambe le piattaforme, ma è sul fronte AMD che si vedono i risultati più interessanti. Andiamo a vedere tutto più nel dettaglio.
Le schede madri GIGABYTE supportano ora le memorie DDR5 con chip CXMT
Grazie al microcodice AGESA 1.3.0.1c, abbinato a ottimizzazioni proprietarie, le schede madri AM5 delle serie 800 e 600 ora gestiscono senza problemi i moduli DDR5 basati su die CXMT con densità da 16 Gb e 24 Gb. Rispetto ai test pre-aggiornamento, quando queste memorie si fermavano attorno ai 6.800 MT/s su piattaforma AMD, con la nuova gestione firmware si arriva fino a 8.200 MT/s in overclock stabile. Su Intel il supporto ai moduli CXMT è già incluso di fabbrica nel firmware nativo, quindi chi possiede schede madri delle serie 700 e 800 non deve preoccuparsi di aggiornare il BIOS.
Non è un caso che Gigabyte abbia scelto proprio CXMT. L'azienda cinese si è ormai affermata come quarto attore mondiale nel mercato DRAM, subito dietro al trio storico Samsung, SK Hynix e Micron. Per chi sta assemblando un PC da zero, o vuole semplicemente espandere la memoria del proprio sistema, questa mossa di Gigabyte può rappresentare una valvola di sfogo preziosa: più opzioni sul mercato per aggirare colli di bottiglia e prezzi gonfiati che continuano a farsi sentire in tutto il settore.
I nuovi BIOS per le schede madri AMD serie 800 e 600 sono già disponibili attraverso le pagine di supporto dei singoli prodotti, mentre gli utenti delle piattaforme Intel serie 800 e 700, come già detto, non dovranno effettuare alcun aggiornamento per utilizzare i moduli DDR5 basati su chip CXMT.