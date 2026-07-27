Crisi delle RAM: Gigabyte apre al produttore cinese CXMT per sbloccare le scorte di memorie DDR 5

La carenza di memorie DDR5, unita ai continui rincari innescati dalla fame di DRAM dell'intelligenza artificiale, sta spingendo i produttori a cercare vie d'uscita d'emergenza e quella di Gigabyte guarda alla Cina. La compagnia taiwanese ha infatti deciso di aprire l'intero catalogo di schede madri ai chip prodotti da ChangXin Memory Technologies (CXMT) , per evitare che le strozzature della filiera blocchino le vendite o lascino a bocca asciutta chi vuole fare un upgrade.

Le schede madri GIGABYTE supportano ora le memorie DDR5 con chip CXMT

Grazie al microcodice AGESA 1.3.0.1c, abbinato a ottimizzazioni proprietarie, le schede madri AM5 delle serie 800 e 600 ora gestiscono senza problemi i moduli DDR5 basati su die CXMT con densità da 16 Gb e 24 Gb. Rispetto ai test pre-aggiornamento, quando queste memorie si fermavano attorno ai 6.800 MT/s su piattaforma AMD, con la nuova gestione firmware si arriva fino a 8.200 MT/s in overclock stabile. Su Intel il supporto ai moduli CXMT è già incluso di fabbrica nel firmware nativo, quindi chi possiede schede madri delle serie 700 e 800 non deve preoccuparsi di aggiornare il BIOS.

Schermata di test e benchmark che documenta l'overclock di un kit di memoria RAM da parte di Gigabyte

Non è un caso che Gigabyte abbia scelto proprio CXMT. L'azienda cinese si è ormai affermata come quarto attore mondiale nel mercato DRAM, subito dietro al trio storico Samsung, SK Hynix e Micron. Per chi sta assemblando un PC da zero, o vuole semplicemente espandere la memoria del proprio sistema, questa mossa di Gigabyte può rappresentare una valvola di sfogo preziosa: più opzioni sul mercato per aggirare colli di bottiglia e prezzi gonfiati che continuano a farsi sentire in tutto il settore.

I nuovi BIOS per le schede madri AMD serie 800 e 600 sono già disponibili attraverso le pagine di supporto dei singoli prodotti, mentre gli utenti delle piattaforme Intel serie 800 e 700, come già detto, non dovranno effettuare alcun aggiornamento per utilizzare i moduli DDR5 basati su chip CXMT.