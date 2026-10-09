0

Crazy Taxi: World Tour fa tappa in Brasile con la nuova mappa, mostrata in un trailer

Al Brasil Game Show 2026 SEGA ha svelato la quarta mappa di Crazy Taxi: World Tour, ambientata in Brasile, con un trailer presentato da Kenji Kanno.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/10/2026
Un cliente sul taxi
Crazy Taxi: World Tour
Crazy Taxi: World Tour
Articoli News Video Immagini

SEGA ha scelto il palco del Brasil Game Show 2026 per annunciare il Brasile come ultima località internazionale di Crazy Taxi: World Tour, il nuovo capitolo della serie di guida spericolata nata in sala giochi. A presentare il trailer della mappa è stato Kenji Kanno, creatore originale di Crazy Taxi e oggi producer del nuovo progetto. Quella brasiliana è la quarta delle cinque mappe previste dalla campagna per giocatore singolo, battezzata Tour Mondiale.

Uno scenario vario

Il video mostra l'ambientazione che attende i giocatori: strade cittadine colorate e piene di vita, alternate a paesaggi costieri di forte impatto. Il nuovo scenario introduce anche alcune vetrine di negozi reali legate al territorio, tra cui Habib's, Fogo de Chão e Fast Shop. I tre marchi si aggiungono a un elenco di insegne reali che continua ad allungarsi, in linea con quanto già avveniva nei capitoli precedenti, dove i negozi riconoscibili facevano parte dell'identità della serie.

Nel presentare la mappa, Kanno ha spiegato da dove è partita l'ispirazione per il team di sviluppo: "L'incredibile contrasto tra le strade dense di vitalità del Brasile e la vita cittadina contemporanea è stato di ispirazione per il team di sviluppo". Il produttore ha aggiunto di sperare che i giocatori sappiano apprezzare, oltre alle spiagge e ai panorami naturali, "la bellezza e l'atmosfera elettrica del Brasile".

Un nuovo trailer di Crazy Taxi: World Tour mostra la mappa del Giappone Un nuovo trailer di Crazy Taxi: World Tour mostra la mappa del Giappone

Crazy Taxi: World Tour arriverà nel 2027 su Xbox Series X e S, Xbox su PC, Steam, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2. Il gioco rientra inoltre nel programma Xbox Play Anywhere, che consente di giocare lo stesso titolo su più dispositivi compatibili.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Crazy Taxi: World Tour fa tappa in Brasile con la nuova mappa, mostrata in un trailer