Bologna Game Farm 2026, abbiamo provato gli otto giochi finalisti del progetto

Nonostante le nubi della crisi dell'industria minaccino anche il panorama nostrano, l'Italia è terra di artisti e sviluppatori che lentamente stanno dando il loro contributo per far esplodere il settore anche dalle nostre parti. Manca ancora il Clair Obscur che parli la nostra lingua, la grande produzione che possa scuotere l'opinione pubblica a livello internazionale, non c'è dubbio, ma ciò non significa che, soprattutto negli ultimi anni, siano mancati progetti validi e capaci di raccogliere i favori di critica e pubblico.

Attorno agli studi indipendenti si muove una scena vivace, fatta di idee, nuovi team e progetti in cerca di spazio. A sostenere questa crescita, fortunatamente e finalmente, iniziano a muoversi anche le istituzioni, come testimonia Bologna Game Farm, progetto già attivo da diversi anni, che prova a trasformare questo fermento in un'industria più strutturata e capace di portare i propri progetti sul mercato.



Un'istantanea insieme agli sviluppatori finalisti di Bologna Game Farm

Promossa dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna, Game Farm seleziona i progetti attraverso un bando e li accompagna in un percorso di accelerazione. L'idea è seguire i team nelle diverse fasi che separano un prototipo dalla pubblicazione, aiutandoli a mettere a fuoco dimensioni e obiettivi del gioco, a rafforzare il gruppo di lavoro e a produrre una demo avanzata che mostri in modo concreto l'esperienza proposta. Il lavoro prosegue poi sulla strategia di lancio, dalla ricerca di un editore all'eventuale autopubblicazione, e sulla sostenibilità economica e imprenditoriale del progetto.

Il sostegno combina contributi a fondo perduto, spazi di coworking e servizi di tutoraggio e formazione. Gli sviluppatori coinvolti possono confrontarsi con professionisti su temi come game design, produzione, budget, grafica, programmazione, proprietà intellettuale e pubblicazione. Accanto al percorso rivolto ai selezionati, Bologna Game Farm organizza anche open day, per mettere in contatto sviluppatori, studenti e altri professionisti, offrendo orientamento anche a chi non partecipa al programma. L'obiettivo, infatti, è contribuire alla crescita dell'intero ecosistema videoludico regionale.

La sesta edizione ha visto otto progetti concorrere per i due finanziamenti da 15.000 € ciascuno, con cui sostenere la produzione e la conseguente pubblicazione del gioco finito entro la fine del 2027. Oltre a Mirror e In Your Light, i due progetti vincitori, abbiamo avuto modo di provare anche tutti gli altri giochi arrivati alla fase finale.

Non senza un pizzico di sorpresa e soddisfazione, ci siamo resi conto di avere a che fare con demo solide, costruite intorno a idee intriganti, con tutte le carte in regola per tramutarsi in progetti finiti dalle indubbie potenzialità.