Bologna Game Farm 2026, abbiamo provato gli otto giochi finalisti del progetto

Nonostante le nubi della crisi dell'industria minaccino anche il panorama nostrano, l'Italia è terra di artisti e sviluppatori che lentamente stanno dando il loro contributo per far esplodere il settore anche dalle nostre parti. Manca ancora il Clair Obscur che parli la nostra lingua, la grande produzione che possa scuotere l'opinione pubblica a livello internazionale, non c'è dubbio, ma ciò non significa che, soprattutto negli ultimi anni, siano mancati progetti validi e capaci di raccogliere i favori di critica e pubblico.
Attorno agli studi indipendenti si muove una scena vivace, fatta di idee, nuovi team e progetti in cerca di spazio. A sostenere questa crescita, fortunatamente e finalmente, iniziano a muoversi anche le istituzioni, come testimonia Bologna Game Farm, progetto già attivo da diversi anni, che prova a trasformare questo fermento in un'industria più strutturata e capace di portare i propri progetti sul mercato.
Promossa dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna, Game Farm seleziona i progetti attraverso un bando e li accompagna in un percorso di accelerazione. L'idea è seguire i team nelle diverse fasi che separano un prototipo dalla pubblicazione, aiutandoli a mettere a fuoco dimensioni e obiettivi del gioco, a rafforzare il gruppo di lavoro e a produrre una demo avanzata che mostri in modo concreto l'esperienza proposta. Il lavoro prosegue poi sulla strategia di lancio, dalla ricerca di un editore all'eventuale autopubblicazione, e sulla sostenibilità economica e imprenditoriale del progetto.
Il sostegno combina contributi a fondo perduto, spazi di coworking e servizi di tutoraggio e formazione. Gli sviluppatori coinvolti possono confrontarsi con professionisti su temi come game design, produzione, budget, grafica, programmazione, proprietà intellettuale e pubblicazione. Accanto al percorso rivolto ai selezionati, Bologna Game Farm organizza anche open day, per mettere in contatto sviluppatori, studenti e altri professionisti, offrendo orientamento anche a chi non partecipa al programma. L'obiettivo, infatti, è contribuire alla crescita dell'intero ecosistema videoludico regionale.
La sesta edizione ha visto otto progetti concorrere per i due finanziamenti da 15.000 € ciascuno, con cui sostenere la produzione e la conseguente pubblicazione del gioco finito entro la fine del 2027. Oltre a Mirror e In Your Light, i due progetti vincitori, abbiamo avuto modo di provare anche tutti gli altri giochi arrivati alla fase finale.
Non senza un pizzico di sorpresa e soddisfazione, ci siamo resi conto di avere a che fare con demo solide, costruite intorno a idee intriganti, con tutte le carte in regola per tramutarsi in progetti finiti dalle indubbie potenzialità.
A Perfect Location
Sud Italia, anni '90. Una macchina fotografica e un'auto che assomiglia in tutto e per tutto a una vecchia Panda. A Perfect Location, frutto degli sforzi di Goat Tower Games, è un gioco d'atmosfera in cui l'unico obiettivo è cercare lo scatto perfetto. Il gioco si divide sostanzialmente in due sezioni distinte. Dopo aver ricevuto l'incarico da una casa di produzione di B-movie horror, il fotografo protagonista dell'avventura deve guidare sino alla meta stabilita. Il viaggio è ripreso da una visuale dall'alto, in cui si apprezzano il preciso sistema di guida e i suggestivi scenari che si attraversano. Raggiunta la destinazione, la prospettiva cambia: si passa a una visuale in prima persona e, utilizzando luci di fortuna o gli stessi fari dell'auto, bisogna trovare l'inquadratura migliore per valorizzare il luogo prescelto per le riprese.
Nessun inseguimento, nessun combattimento, né punteggi. Contemplazione, immersione nello scenario e sguardo attento a scovare dettagli inizialmente celati. Volendo fare un paragone, è una sorta di Lushfoil Photography Sim meno simulativo, ma con più interazione ed esplorazione. Il gioco è in sviluppo per PC, con uscita prevista entro la fine del 2027.
Analog Overdrive: Signal Barrage
Un emulo di Vampire Survivors in salsa sci-fi. Non servirebbero molte altre parole per descrivere a grandi linee Analog Overdrive: Signal Barrage, progetto di Giuseppe Ventriglia e previsto per PC entro la fine del 2027. Il gioco, in realtà, nasconde anche molto altro. Tanto per cominciare, c'è un diretto richiamo alla tradizione degli shmup, ravvisabile nell'art design. A questo si aggiunge la volontà di rendere omaggio alla tradizione dei vecchi arcade attraverso filtri in stile CRT che arrivano persino a ovalizzare l'immagine. Infine, una tenue contaminazione del gioco con il genere dei rhythm game con l'intenzione, non ancora pienamente realizzata nella demo che abbiamo provato, di armonizzare la soundtrack techno con la comparsa e gli attacchi delle orde nemiche che dovrete ovviamente affrontare nei venti minuti che scandiranno ogni singola run.
Tra potenziamenti per il pod della navicella e la necessità di creare una build efficiente, Analog Overdrive: Signal Barrage cerca comunque di discostarsi dall'innegabile fonte d'ispirazione. Innanzitutto, allo scadere del tempo dovrete fronteggiare un boss. Lo scontro, che conclude il livello, non è volutamente impari come quello contro la Morte nel gioco di Poncle: equipaggiati a dovere, potrete combattere ad armi pari e persino avere la meglio. Inoltre, la mappa pullula di punti d'interesse capaci di innescare eventi specifici e trappole oppure di offrire ulteriori opportunità per potenziare l'astronave.
Box Box Box!
Box Box Box! è una sorta di fusione tra F1 Manager e la serie Two Point. Dal primo eredita la struttura gestionale e il contesto della Formula 1. Dalla serie prodotta da SEGA eredita invece il tono scanzonato e la grafica da cartoon. Durante la nostra prova, Paolo D'Alessandro, director del gioco, è stato piuttosto chiaro sull'approccio scelto: ci saranno tanti fattori da tenere in considerazione, ma non verrete sommersi da dati, parametri e incognite da tenere sotto controllo. Creata la vostra squadra di tecnici, si tratterà di assegnare a ogni membro un'attività da svolgere nel tempo che li separa dal successivo evento, in base alle loro statistiche e caratteristiche. Sviluppare un aggiornamento per il motore, dedicarsi all'aerodinamica, metabolizzare lo stress accumulato dedicandosi a un po' di svago, sono tutte attività che dovrete gestire tra un weekend di gara e l'altro.
Dove Box Box Box! prova invece a prendere nettamente le distanze da F1 Manager è nella gestione della gara. Al posto di icone, parametri e un'interfaccia generalmente impersonale, avrete a che fare con una rappresentazione tridimensionale e in tempo reale della gara vera e propria. Anche in queste fasi, l'intervento del videogiocatore sarà fondamentale: toccherà a lui dettare i tempi del rientro ai box e gestire le abilità del pilota per effettuare sorpassi o difendere la prima posizione. Un titolo che promette di unire leggerezza e profondità, la cui uscita è prevista su PC entro la fine del 2027.
In Your Light
Uno dei due giochi a essersi aggiudicato il finanziamento da 15.000 €, In Your Light è un'avventura bidimensionale che mescola esplorazione, platforming e risoluzione di enigmi. Se vi sono venuti in mente Limbo e Planet of Lana, non siete affatto lontani da ciò che effettivamente In Your Light vuole offrire al suo potenziale pubblico.
Il progetto, sviluppato da una squadra composta da professionisti provenienti anche dal mondo del cinema, punta fortissimo su tre principali caratteristiche. Prima di tutto, la lore che condivide qualche lontanissima suggestione con ICO. Un padre, un figlio emarginato, un oscuro culto che dà la caccia ai due. In seconda battuta, un comparto artistico ricercatissimo che prova a restituire in immagini e movimento un mondo post-apocalittico che fonde medioevo e fantascienza. Infine, un gameplay che chiede al videogiocatore di muovere l'avatar e, spesso contemporaneamente, una fonte di luce imprescindibile per risolvere enigmi, attivare meccanismi, disattivare le trappole lungo il percorso. Un gioco artisticamente già convincente, che nella demo provata ha già messo in mostra un paio di enigmi ingegnosi e complessi al punto giusto, basati proprio sull'utilizzo della fonte di luce.
Mirror
L'altro gioco che si è aggiudicato il finanziamento da 15.000 € messo in palio da Bologna Game Farm guarda alla tradizione dei giochi multiplayer cooperativi che, da A Way Out e It Takes Two in poi, hanno conosciuto una nuova popolarità nel mondo dei videogiochi. Mirror è un platform in cui due personaggi devono cooperare per raggiungere la fine del livello. Schermata fissa, stile grafico peculiare e abilità ben distinte tra i due protagonisti fanno parte del pacchetto, ma l'elemento distintivo della produzione risiede altrove.
Lo scenario che rappresenta il livello, difatti, è diviso in due parti speculari tra loro. Ciò che accade nella parte superiore influenza ciò che accade in quella inferiore, a sua volta capovolta. Se uno dei due personaggi attraversa una piattaforma, questa scompare, rendendo la progressione del compagno più complessa o più semplice a seconda della disposizione delle piattaforme. Serve una coordinazione totale, insomma: dovrete imparare sin da subito a sfruttare efficientemente lo scatto di uno dei due personaggi e la capacità di saltare sulle pareti dell'altro. La manciata di livelli testati durante la nostra prova ci ha permesso di apprezzare la reattività del sistema di controllo e la bontà del level design, capace di proporci enigmi stuzzicanti e sezioni platform piuttosto impegnative. Mirror è atteso su PC e Nintendo Switch entro la fine del 2027 e potrà essere giocato esclusivamente in due, sia online sia in locale.
Poker Monsters
Se come il sottoscritto avete sviluppato con il tempo una vera e propria dipendenza da Balatro, Poker Monsters potrebbe essere la (non)cura. La produzione di Un-Lock Studio, in origine, doveva essere un gioco di carte tradizionale, poi un gioco da tavolo, infine si è fatto videogioco. L'idea è semplice: prendere il poker e trasformarlo nella base del sistema di combattimento a turni di un'avventura roguelike ambientata in un libro pop-up.
Tris, scale e poker sono alcune delle combinazioni di carte che, opportunamente potenziate, armano sostanzialmente un gruppo di eroi dotati di specifici bonus e punti di forza. Posizionate le carte sul terreno di gioco, potrete così attaccare uno dei tanti mostri che dovrete affrontare. Starà poi all'avversario fare la sua mossa, sfruttando a sua volta le abilità speciali a sua disposizione. Nella demo, per esempio, un camaleonte troppo cresciuto aveva la capacità di divorare letteralmente una carta piazzata, in modo da disinnescare eventuali accoppiamenti vantaggiosi. Un gioco che rilegge in chiave originale le meccaniche del poker e che potrebbe trasformarsi in una nuova dipendenza per chi sta già combattendo quella da Balatro. Poker Monsters dovrebbe uscire in accesso anticipato su PC entro la fine del 2027.
Project: ASCESIS
Gli sviluppatori di Project: ASCESIS devono essere fan di Nirvana, il film con protagonista Christopher Lambert e Diego Abatantuono, e di Deadly Premonition. Dal primo recuperano l'idea di un videogioco dotato di una sorta di coscienza di sé. Dal secondo, invece, tutta la follia di un gioco a metà strada tra l'horror e il nonsense che durante la prova concessaci ci ha regalato diversi momenti di divertito straniamento.
Il protagonista di questa avventura, tutta esplorazione e risoluzione di enigmi, è rimasto vedovo. La moglie gli ha lasciato in eredità un gioco incompleto in cui è ancora presente la sua coscienza. Mondo reale e mondo digitale dialogano costantemente tra loro e il videogiocatore dovrà muoversi tra entrambe le dimensioni per aprire serrature, sbloccare meccanismi e avvicinarsi alla soluzione del mistero che aleggia intorno alla moglie e allo strano software che ha sviluppato mentre era ancora in vita. Bizzarro, enigmatico e caratterizzato da uno stile grafico low poly, Project: ASCESIS ha tutte le carte in regola per attirare l'attenzione di chi cerca esperienze fuori dall'ordinario. Promettente anche il design degli enigmi proposti, almeno a giudicare da questo rapido assaggio.
Tarot Requiem
Tarot Requiem è una sorta di variante di Slay the Spire costruita attorno ai tarocchi. Si tratta quindi di un deckbuilder, in cui sconfiggere i nemici sfruttando nel migliore dei modi il mazzo a propria disposizione. L'art design pesca a piene mani dall'arte medievale, opportunamente mescolata a suggestioni fantasy, proponendo scenari surreali e personaggi bizzarri. Come il genere comanda, ogni carta si potrà potenziare progressivamente, ma è proprio da questa caratteristica che iniziano a emergere le trovate originali di Pat Studio, la software house che sta realizzando il gioco.
Le Reliquie, difatti, possono essere piazzate in tre differenti slot su ogni carta, garantendo bonus differenti a seconda dello slot occupato. Inoltre, non c'è traccia di mana. Ogni mossa del giocatore consuma parte della salute del personaggio, una meccanica tanto semplice quanto capace di modificare profondamente la progressione della partita, dal momento che costringe il giocatore a calcolare non solo il potenziale danno inflitto dagli avversari, ma anche il costo effettivo di ogni tarocco utilizzato. Tarot Requiem è atteso entro la fine del 2027 su PC e potrebbe inevitabilmente finire sui radar di chiunque mastichi pane e deckbuilder.