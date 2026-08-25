Annunciati due nuovi bundle di Nintendo Switch 2 con Mario Kart World e Nintendo Switch Sports Resort

Nintendo ha annunciato due nuovi bundle per Nintendo Switch 2 che permetteranno di acquistare la console insieme a Mario Kart World o a Nintendo Switch Sports Resort , includendo in entrambi i casi anche tre mesi di abbonamento individuale a Nintendo Switch Online. Un'offerta che qualcuno potrebbe considerare particolarmente conveniente, vista l'aria che tira a livello economico.

I pacchetti

Il primo pacchetto, Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, sarà disponibile negli Stati Uniti a fine settembre al prezzo di 549,99 dollari. La confezione comprenderà una console Switch 2, un codice per scaricare la versione digitale di Mario Kart World e tre mesi di Nintendo Switch Online Individual Membership. Secondo Nintendo, il bundle consentirà un risparmio complessivo di 37,98 dollari rispetto all'acquisto separato dei tre prodotti.

I due bundle

Il secondo pacchetto, Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort, debutterà invece il 22 ottobre, in concomitanza con l'uscita del gioco, al prezzo di 529,99 dollari. Anche in questo caso saranno inclusi la console, un codice per la versione digitale del gioco e tre mesi di Nintendo Switch Online, con un risparmio dichiarato di 27,98 dollari rispetto all'acquisto individuale.

L'annuncio arriva inoltre a pochi giorni dall'aumento del prezzo della console. Come già comunicato da Nintendo, dal 1° settembre il prezzo consigliato di una Switch 2 standard negli Stati Uniti passerà infatti a 499,99 dollari.

Per il momento Nintendo ha comunicato prezzi e disponibilità relativi al mercato statunitense; non sono stati indicati nel testo dell'annuncio equivalenti europei.