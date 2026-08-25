Sony Xperia 10 VIII, stesso hardware ma 150 euro in più del modello dello scorso anno

Le novità si concentrano soprattutto sull'esperienza d'uso quotidiana: Sony ha introdotto un display più luminoso del 50%, nuovi altoparlanti stereo più potenti e alcune funzioni software aggiuntive. Il problema è il prezzo: Xperia 10 VIII arriva in Europa a 599 euro , mentre nel Regno Unito costa 549 sterline. La disponibilità è prevista per settembre.

Sony ha presentato ufficialmente Xperia 10 VIII, il nuovo smartphone di fascia media che rinnova la serie Xperia 10 senza però introdurre particolari cambiamenti sul piano hardware. Il dispositivo mantiene infatti gran parte della dotazione del precedente Xperia 10 VII, dal processore alle fotocamere, passando per RAM, memoria e batteria.

Quasi tutto uguale al modello precedente

Lo Xperia 10 VIII mantiene un display OLED da 6,1 pollici Full HD+ a 120 Hz, ma Sony ha lavorato sulla luminosità, che secondo l'azienda è aumentata di circa il 50% rispetto alla generazione precedente. Il sistema regola inoltre automaticamente i colori in funzione della luminosità ambientale, con l'obiettivo di migliorare la leggibilità all'aperto.

Sotto la scocca troviamo ancora il Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Lo spazio può essere ulteriormente ampliato tramite microSD. Anche il comparto fotografico rimane sostanzialmente invariato, con una fotocamera principale da 50 MP e un'ultra-grandangolare da 13 MP.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e Sony dichiara fino a due giorni di autonomia. L'azienda promette inoltre fino a quattro aggiornamenti di Android e sei anni di aggiornamenti di sicurezza, un supporto particolarmente lungo per uno smartphone di questa fascia. L'altra modifica hardware riguarda gli altoparlanti stereo frontali. Sony dichiara un volume complessivo superiore di circa 15% e bassi più potenti di oltre il 30% rispetto al modello precedente.

Tra le novità software c'è invece il menu Rewards & Pay, accessibile con una doppia pressione del pulsante di accensione. Permette di raggiungere rapidamente le applicazioni utilizzate per pagamenti e programmi fedeltà. Il telefono integra inoltre un pulsante fisico dedicato alla fotocamera, jack da 3,5 mm e certificazione IP68. Il design rimane quello tipico della serie, con un corpo compatto da 153 x 72 x 8,3 mm e un peso di 168 grammi. Sono previste le colorazioni Frozen White, Frosted Gray e Misty Lilac.

Sony Xperia 10 VIII

Il vero cambiamento rispetto all'Xperia 10 VII è quindi il prezzo di listino. Il nuovo modello arriva a 599 euro, una cifra significativamente superiore a quella di partenza del predecessore. A fronte dell'aumento, però, non c'è un nuovo processore, non c'è più RAM, non c'è più spazio di archiviazione e non cambiano sostanzialmente le fotocamere. Gli interventi più importanti riguardano display, audio e alcune funzioni software. È quindi difficile considerare Xperia 10 VIII un vero salto generazionale per chi possiede già il modello precedente.

La situazione è ancora più particolare considerando l'aumento dei costi dei componenti, in particolare delle memorie, che sta spingendo verso l'alto i prezzi di numerosi dispositivi elettronici. Sony sembra aver scelto di mantenere quasi invariata la piattaforma hardware, intervenendo invece su alcuni aspetti dell'esperienza d'uso.