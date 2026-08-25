Rockstar reagisce ai nuovi leak di GTA 6: i dipendenti sono “frustrati e esausti”

Dopo i fatti del 2022, Rockstar Games si trova nuovamente a dover gestire una enorme fuga di materiale e notizie relativi a Grand Theft Auto 6 . Come saprete, nelle ultime ore sono comparsi dei nuovi video rubati che mostrano sequenze di gameplay provenienti da una versione ancora incompleta del prossimo, attesissimo capitolo della serie.

Frustrazione

La diffusione dei filmati è legata a un individuo o gruppo che utilizza il nome "Cyberleek" e che, secondo le informazioni disponibili, sarebbe entrato in possesso di una build PC apparentemente giocabile di GTA 6. Take-Two Interactive, società madre di Rockstar e proprietaria della serie, sta cercando di individuare l'autore delle fughe di notizie e di rimuovere i contenuti diffusi online.

La società si è rivolta anche a un tribunale federale statunitense attraverso una procedura prevista dal Digital Millennium Copyright Act, chiedendo di poter ottenere informazioni da Microsoft e Discord utili a identificare la persona dietro l'account utilizzato per la pubblicazione dei materiali. L'iniziativa giudiziaria costituisce inoltre una conferma indiretta dell'autenticità dei contenuti circolati.

Rockstar, almeno pubblicamente, non ha ancora commentato direttamente i nuovi leak. Secondo Bloomberg, tuttavia, all'interno dello studio la reazione sarebbe stata tutt'altro che positiva. Dipendenti e dirigenti sarebbero "frustrati e esausti", anche perché si tratta della seconda volta che succede qualcosa del genere.

A pesare sulla situazione ci sarebbe quindi anche il fatto che le misure di sicurezza introdotte dopo l'incidente del 2022 non hanno impedito una nuova violazione. Tra queste figurava la decisione di eliminare il lavoro da remoto per i dipendenti, proprio con l'obiettivo di aumentare il controllo sullo sviluppo del gioco.

I vertici di Rockstar avrebbero comunque cercato di sostenere il morale del team. Secondo Bloomberg, "uno dei principali dirigenti del gioco ha inviato un'e-mail al personale condannando il responsabile della fuga e assicurando che l'incidente non avrebbe sminuito l'eccellente lavoro svolto" dallo studio. L'impatto dei leak potrebbe inoltre essere ridimensionato dall'imminente presentazione ufficiale del gioco. Rockstar e Netflix hanno infatti annunciato per giovedì 27 agosto "Grand Theft Auto 6: An Extended Look". Il materiale sarà presentato su Netflix alle 21:00 in Italia, e successivamente sarà pubblicato anche su YouTube.

Grand Theft Auto 6 è attualmente previsto per il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S.