Apple, il panno da 25 euro: c'è il teardown di iFixit, brutte notizie sulla riparabilità

Apple ha fatto scalpore con il suo panno da 25 euro per pulire gli schermi e anche una testata notoriamente seria come iFixit ha deciso di scherzarci sopra effettuando uno dei suoi classici teardown anche su tale prezioso pezzo di stoffa, peraltro rilevando delle brutte notizie per quanto riguarda la sua riparabilità.

Come abbiamo visto, con il lancio dei recenti Mac, Apple ha messo in vendita un panno da 25 euro per pulire gli schermi. Nonostante la cosa faccia piuttosto ridere, il pezzo di stoffa in questione sta andando a ruba, tanto da risultare esaurito a poche ore di distanza dal lancio su Apple Store, alimentando così il mito.

iFixit ci ha messo del suo, effettuando un teardown accurato anche del panno, al termino di una noiosa disamina sul nuovo MacBook Pro.

Scrollando velocemente in fondo allo smontaggio del computer, arriviamo alla parte più interessante: nella sezione "one more thing", tanto per rimanere in tema di riferimenti storici, il sito ha effettuato uno smontaggio tecnico del panno.

Viene fuori che si tratta in verità di due panni incollati insieme (dunque sappiate che l'acquisto è praticamente doppio) e che il materiale usato è simile all'alcantara al tatto. Il problema è che si becca un bello 0 su 10 in termini di riparabilità, perché non può essere ricomposto dopo essere stato smontato.

Scherzi a parte, anche l'analisi del MacBook Pro è molto interessante e svela un punteggio piuttosto basso in termini di riparabilità anche per il computer con un 4 su 10, perché nonostante i passi avanti effettuati (batteria smontabile, così come diversi altri componenti di schermo e vari dispositivi) lo smontaggio resta un'operazione estremamente complessa e la memoria, anche per quanto riguarda l'archivio SSD, non risulta sostituibile.